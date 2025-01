Kai Madison Trump je 17-letna najstarejša vnukinja novoizvoljenega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je v ponedeljek postal 47. predsednik ZDA. Javnost je nase prvič opozorila lani poleti z odločnim govorom na republikanski nacionalni konvenciji v Milwaukeeju.

Kai v družbi svojega očeta Donalda Trumpa Jr. Foto: Guliverimage

Njen 78-letni dedek Donald Trump je v ponedeljek prisegel kot novi ameriški predsednik, postal pa je tudi prvi, ki bo najmočnejše svetovno gospodarstvo vodil v dveh nezaporednih mandatih – prvič je namreč zmagal že leta 2016 in bil v Beli hiši od leta 2017 do 2021.

Trumpu se je v treh zakonih rodilo pet otrok, ima pa deset vnukov. Še posebej veliko pozornosti javnosti je pritegnila njegova najstarejša vnukinja Kai Trump, ki je le leto dni mlajša od Trumpovega najmlajšega sina, 18-letnega Barrona Trumpa.

Donald Trump je zanjo samo običajen dedek

Mlada Kai je julija lani v lanskem govoru na konvenciji povedala, da je Donald Trump zanjo samo običajen dedek, ki svojim vnukom daje "sladkarije in gazirane pijače, ko starši ne gledajo. Vedno želi vedeti, kako nam gre v šoli."

Kai Trump ob svojem dedku, novoimenovanem ameriškem predsedniku Donaldu J. Trumpu Foto: Guliverimage

Kai se je 12. maja 2007 rodila Donaldu Trumpu Jr. in Vanessi Trump, ki pa sta se leta 2018 ločila. Je najstarejša od desetih vnukov Donalda Trumpa in je že od mladih nog na očeh javnosti, saj se je že v preteklosti pojavila na večjih državniških dogodkih, kot sta prva inavguracija njenega dedka in zbijanje velikonočnih jajc v Beli hiši. V času predsedniške kampanje, predvsem pa v zadnjem obdobju, je njena priljubljenost močno zrasla.

Kaiin oče Donald Trump Jr. 47-letni ameriški poslovnež in najstarejši sin ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je izvršni podpredsednik Trumpove organizacije (Trump Organization) in tudi nekdanja resničnostna televizijska osebnost. Je svetovalec svojega očeta in se je ob njem pogosto pojavljal že v času Trumpove predsedniške kampanje pred volitvami.

Kai Trump (na desni) v družbi očeta Donalda Trumpa Jr. (za govorniškim odrom) in strica Erica Trumpa (na levi) ob boku žene Lare, hčerke Caroline in sina Luka. Foto: Guliverimage

Kai se je rodila v New Yorku, kjer je preživela večino mladostniških let, danes pa živi v Jupitru na Floridi s svojo mamo. Na južno Florido se je preselila pred približno štirimi leti, ko je imela 13 let. Ima štiri mlajše sorojence: 15-letnega Donalda Johna III, 13-letnega Tristana Milosa, 12-letnega Spencerja Fredericka in desetletno Chloe Sophio.

Youtuberka in golfistka

Najstniška lepotica trenutno obiskuje zasebno šolo The Benjamin School v North Palm Beachu, ki jo bo zaključila leta 2026. Študij bo nadaljevala na Univerzi v Miamiju, kjer bo še naprej igrala tudi golf. To je šport, ki mu Kai posveča veliko časa, o čemer priča tudi njen profil na Instagramu.

Kai je navdušena in zagrizena golfistka, ki bo golf igrala tudi na Univerzi v Miamiju. Foto: Guliverimage

Čeprav je v zadnjem času zelo zaposlena s političnimi dejavnostmi, ki so povezane z inavguracijo in predsedniškimi aktivnostmi njenega dedka, navdušena golfistka naj ne bi izpustila niti enega treninga ali tekme svoje trenutne ekipe. Lani je zmagala na klubskem prvenstvu za ženske na Trumpovem igrišču za golf v West Palm Beachu na Floridi. Na svojem kanalu na YouTubu se Kai ponaša s 737 tisoč sledilci, število njenih naročnikov pa se bo v prihodnjih dneh in tednih zagotovo še povečalo. V svojih vlogih deli svojo zasebnost, podvige na golfigriščih in v zadnjem času tudi dogajanje na političnem parketu v ZDA iz prve vrste: nedavno je tako na svojem kanalu delila prvi del Trumpove ponedeljkove inavguracije iz Washingtona.

Že med svojim govorom lani julija na republikanski nacionalni konvenciji je Kai dejala, da sta z dedkom tesno povezana tudi zaradi njune velike ljubezni do golfa. "Ko skupaj igrava golf, me vedno poskuša zmesti, če nisem v njegovi ekipi. Vedno je presenečen, da mu ne dovolim, da mi pride do živega," je takrat dejala Kai in v šaljivem tonu dodala, da mora dedka ob takih priložnostih spomniti, da je tudi ona Trump.

Na dedkovi inavguraciji v Washingtonu. Foto: Guliverimage

