Kako bo Trump že danes spremenil ZDA in svet?

Novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump namerava po današnjem prevzemu mandata podpisati več izvršnih ukazov, je napovedala uradnica prihajajoče vlade ZDA. Med drugim naj bi ukinil pravico do azila, razglasil izredne razmere na meji med ZDA in Mehiko, odpravil pravico do državljanstva z rojstvom v ZDA in vladi odredil, da prizna le dva spola.

"Ukinili bomo pravico do azila. (...) Nato bomo ukinili pravico do državljanstva z rojstvom v ZDA," je napovedala uradnica prihajajoče vlade ZDA in poudarila, da namerava Trump razglasiti tudi izredne razmere na meji med ZDA in Mehiko. "Ta izvršni ukaz nalaga vojski, da prednostno obravnava naše meje in ozemeljsko celovitost," je dodala.

Trump naj bi podpisal izvršni ukaz o ponovnem zagonu gradnje ograje na meji z Mehiko. V okviru boja proti nezakonitim migracijam pa bo venezuelsko tolpo Tren de Aragua in salvadorsko tolpo MS-13 označil za večnacionalni organizaciji in globalne teroriste, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izvršni ukazi so pravno zavezujoče odredbe

Prav tako naj bi Trump vladi odredil, naj prizna le dva spola, moškega in ženskega. Prizadeval si bo tudi za odpravo zveznih programov raznolikosti, pravičnosti in vključevanja.

Izvršni ukazi so pravno zavezujoče odredbe, za katere ni potrebna odobritev kongresa. Predsednikova pristojnost za njihovo sprejemanje izhaja iz drugega člena ustave, ki določa, da je izvršna oblast v ZDA v njegovih rokah. Nekatere od Trumpovih ukazov bi sicer kasneje lahko izpodbijali na sodišču.