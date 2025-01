Putin o Trumpu: "Seveda se bomo borili za interese Rusije"

Pomembnejši odzivi na prisego Donalda Trumpa



16.01 Putin ob čestitki Trumpu izrazil pripravljenost na dialog glede Ukrajine

16.00 Francoski premier opozoril na nevarnost Trumpovih politik za Evropo

Ruski predsednik Vladimir Putin je danes čestital novoizvoljenemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu, ki bo čez nekaj ur prisegel za nov mandat. Dodal je, da je odprt za pogovore o vojni v Ukrajini in upa, da bo dogovor glede konflikta zagotovil trajen mir, ki bo temeljil na legitimnih interesih vseh ljudi.

"Tudi z novo ameriško administracijo smo odprti za dialog o ukrajinskem konfliktu," je Putin dejal v televizijskem nagovoru in Trumpu čestital ob prihajajoči inavguraciji. Prepričan je, da bi moral vsak dogovor glede Ukrajine zagotoviti "trajen mir, ki temelji na spoštovanju legitimnih interesov vseh ljudi", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Seveda se bomo borili za interese Rusije, za interese ruskega ljudstva," je še dodal.

Trump je že v začetku meseca izjavil, da se želi z njim sestati Putin in da poteka priprava srečanja. Iz Kremlja so kmalu zatem potrdili, da se je Putin pripravljen sestati s Trumpom, ruski zunanji minister Sergej Lavrov pa je dodal, da je Moskva pripravljena preučiti Trumpove ideje za končanje vojne v Ukrajini.

Trump, ki bo danes prisegel za nov mandat, je med volilno kampanjo večkrat hvalil svoje odnose s Putinom in trdil, da lahko konča vojno v Ukrajini v 24 urah, čeprav ni nikoli pojasnil podrobnosti. V preteklosti je bil tudi kritičen do obsežne vojaške pomoči, ki jo Washington namenja Kijevu.

ZDA so namreč od februarja 2022 Ukrajini zagotovile vojaško pomoč v vrednosti več kot 65 milijard dolarjev.

Evropa in z njo Francija bosta nadvladani in potisnjeni na obrobje, če ne bosta ukrepali ob napovedanih politikah novoizvoljenega predsednika ZDA Donalda Trumpa, je danes pred Trumpovo inavguracijo dejal francoski premier Francois Bayrou. Francoski predsednik Emmanuel Macron je prav tako večkrat poudaril pomen strateške avtonomije Evrope.

"ZDA so se z inavguracijo predsednika odločile za politike, ki so neverjetno gospodovalne (...). Če ne bomo storili ničesar, bo naša usoda preprosta. Nadvladali nas bodo, strli in potisnili na obrobje. Kaj se bo zgodilo, je odvisno od nas, Francozov in Evropejcev," je dejal francoski premier v mestu Pau na jugozahodu Francije, kjer je še vedno tudi župan.

Bayrou je opozoril na napovedane Trumpove politike glede dolarja, industrije in naložb ter pri tem omenil tudi "moč Kitajske", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Stališče Pariza glede odnosov z ZDA je sicer znano – predsednik države Emmanuel Macron je že pred predsedniškimi volitvami v ZDA izpostavljal, da mora Evropa pridobiti strateško avtonomijo in zmanjšati svojo odvisnost od ZDA, zlasti na obrambnem področju.

Ne Bayrou ne Macron se današnje inavguracije v Washingtonu ne bosta udeležila – na inavguracijo novoizvoljenega ameriškega predsednika so v skladu z ustaljeno prakso uradno povabljeni le veleposlaniki, akreditirani v ZDA, ne pa tudi voditelji držav.

Trump je kljub temu na današnjo slovesnost povabil več voditeljev in drugih politikov, med njimi vodjo francoske skrajno desne stranke Ponovno zavzetje Erica Zemmourja, ki je na predsedniških volitvah leta 2022 osvojil sedem odstotkov glasov. Pridružila se mu bo poslanka v Evropskem parlamentu Sarah Knafo, ki je njegova partnerka.