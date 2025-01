Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



17.00 Na Kapitolu na Trumpa čakajo Musk, Bezos, Pichai, Zuckerberg …

16.47 Trump pred prisego na bogoslužju in v Beli hiši pri Bidnu

16.01 Z roko v roki po stopnišču Bele hiše

15.17 Maša v škofovski cerkvi

9.57 Donald in Melania Trump izdala lastni kriptovaluti

7.48 Trump na prvi dan mandata napovedal številne izvršne ukaze

5.46 Trump bo prisegel na položaj predsednika ZDA

Donald Trump je že na poti na Kapitol, kjer bo uradno zaprisegel kot predsednik ZDA. Na Kapitolu se že zbirajo gosti, med katerimi so tudi Elon Musk iz Tesle, Jeff Bezos iz Amazona, Sundar Pichai iz Googla in Mark Zuckerberg iz Facebooka.

Spomnimo, odhajajoči ameriški predsednik Joe Biden je v pretekli teden zvečer v poslovilnem nagovoru Američanom posvaril pred koncentracijo moči v rokah peščice najbogatejših.

Na Kapitolu je tudi Elon Musk, ki je blizu Trumpu in je tudi finančno podprl njegovo volilno kampanjo. Foto: Reuters

"V ZDA danes nastaja oligarhija posameznikov z izjemnim bogastvom, močjo in vplivom. Ta oligarhija ogroža ameriško demokracijo in pravice ter svoboščine vseh Američanov," je v svojem poslovilnem govoru po poročanju The Guardiana dejal Joe Biden.

Pri tem je opozoril na izjemno bogat tehnološko-industrijski kompleks, ki lahko ima po njegovih besedah nenadzorovano moč nad Američani, s čimer je po poročanju britanskega BBC posredno omenil najbogatejšega človeka na svetu Elona Muska, ki je blizu Trumpu in je tudi finančno podprl njegovo volilno kampanjo.

Donald Trump se je s soprogo in bodočo prvo damo Melanio ter sinom Barronom najprej udeležil bogoslužja, od koder se je odpravil v Belo hišo na srečanje z odhajajočim predsednikom Joejem Bidnom, poročajo tuje tiskovne agencije.

Bogoslužja so se med drugim udeležili tudi bodoči podpredsednik JD Vance s soprogo Usho, nekdanji britanski premier Boris Johnson, ustanovitelj Facebooka Mark Zuckerberg, ustanovitelj Amazona Jeff Bezos in predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino, navaja britanski BBC.

Iz cerkve v središču ameriške prestolnice se je Trump s soprogo odpravil na vljudnostni sprejem k Bidnu in njegovi soprogi Jill v Belo hišo. Odhajajoči predsednik je ob tem na omrežju X objavil še zadnjo fotografijo sebe in svoje soproge na položaju. "Rada te imava, Amerika," je pripisal.

Novoizvoljeni predsednik in Melania Trump sta se z roko v roki povzpela po sprednjem stopnišču Bele hiše, kjer sta ju pričakala predsednik Joe Biden in prva dama Jill Biden.

Foto: Reuters

Para sta se rokovala in na kratko pozirala fotografom.

Foto: Reuters

Pred Trumpovim prihodom je Biden novinarjem povedal, da se počuti "dobro". Z ženo sta posnela še zadnji selfi pred Ovalno pisarno, preden sta zapustila stavbo.

Watch Your Step: Biden just posted his final selfie from the Whitehouse. If you were there, what would you say to him? pic.twitter.com/nqkTln9tyV