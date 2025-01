Meloni sporočila svojo odločitev

Italijanska premierka Giorgia Meloni se bo v ponedeljek v Washingtonu udeležila inavguracijske slovesnosti novoizvoljenega predsednika ZDA Donalda Trumpa, so v petek sporočili iz njenega urada. Potem ko ga je v začetku meseca na kratko obiskala na njegovem posestvu Mar-a-Lago, bo lahko pot v Washington še okrepila njune dobre odnose.

Novoizvoljeni ameriški predsednik je na inavguracijo, ki letos zaradi napovedanega slabega vremena ne bo potekala na prostem, povabil več tujih voditeljev.

Potem ko Meloni udeležbe najprej ni ne potrdila ne zavrnila, so v petek iz njenega urada sporočili, da bo vendarle prisotna na inavguraciji.

Bo most med Trumpom in Evropo?

Kot poroča italijanska tiskovna agencija Ansa, so se pojavila ugibanja, da bi Meloni lahko delovala kot most med Trumpom in Evropo, saj se dobro razume z njim, še bolje pa s prihodnjim sovoditeljem novega vladnega oddelka za učinkovitost, milijarderjem Elonom Muskom.

Zaradi hudega mraza in močnega vetra je Trump v petek napovedal, da bo prisega potekala v kongresni palači, tradicionalna parada po aveniji Pensilvanija od kongresa do Bele hiše pa bo preseljena v športno dvorano Capital One.