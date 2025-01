Ameriška vremenska služba napoveduje, da bo v ponedeljek sončno s temperaturami čez dan od minus pet do minus 14 stopinj Celzija, vendar pa naj bi močan veter povzročil občutek še nižjih temperatur. Že v soboto zvečer naj bi v Washingtonu začelo tudi snežiti.

"Odredil sem, da bo inavguracijski govor poleg molitev in drugih govorov potekal v rotundi Kapitola ZDA. [...] To bo zelo lepo doživetje za vse, še posebej za veliko televizijsko občinstvo," je sporočil Trump.

"V deželi vlada arktični veter. [...] To so nevarne razmere za več deset tisoč policistov, reševalcev, psov in konjev ter več sto tisoč podpornikov," je dodal Trump in navedel, da bodo tudi predsedniško parado skupaj z neposrednim prenosom prisege preselili v športno dvorano Capital One, kamor bo prišel pozdravit podpornike. Dvorana ima 20 tisoč sedežev.

Zaradi mraza so leta 1985 v kongresno palačo preselili prisego Ronalda Reagana za drugi predsedniški mandat. Reagan je imel ob prvi prisegi leta 1981 najtoplejše vreme v zgodovini, in sicer 13 stopinj Celzija.

Napoved je razočarala Trumpove podpornike, ki so že plačali pot in prenočitve v ameriški prestolnici, saj so pričakovali, da bodo lahko prisego in parado spremljali v živo.