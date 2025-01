Melanija je na Trumpovo inavguracijo povabila sedem osebnih prijateljev iz Slovenije

Bodoča prva dama ZDA Melania Trump je z očetom Viktorjem Knavsom na ponedeljkovo inavguracijo svojega moža Donalda Trumpa povabila sedem osebnih prijateljev, vključno s podjetnikom in letalskim izumiteljem Ivom Boscarolom ter ljubljanskim škofom Antonom Jamnikom, danes poroča časnik Delo.

Poleg njiju naj bi bili na Trumpovo inavguracijo povabljeni ustanoviteljica Mednarodnega centra za zdravljenje bolezni srca in ožilja MC Medicor Metka Zorc, njena sestra Ruda Zorc Pleskovič, Alojz Pleskovič in Rok Pleskovič. Vabljena sta tudi bivši lastnik orožarskega podjetja Arex Ivan Kralj in njegov sin Gregor Kralj.

Nekateri Slovenci so vabilo prejeli od ameriškega kongresnika Paula Gosarja

Iz Slovenije se bodo inavguracije udeležili še slovenski veleposlanik v ZDA Iztok Mirošič ter poslanca opozicijske SDS Žan Mahnič in Andrej Poglajen, ki sta prejela vabilo ameriškega kongresnika slovenskega rodu Paula Gosarja in podmladka republikancev v New Yorku.

Na inavguracijo novoizvoljenega ameriškega predsednika so sicer v skladu z ustaljeno prakso uradno povabljeni veleposlaniki, akreditirani v ZDA. Vendar pa je Trump v nasprotju s tradicijo povabil tudi nekatere svetovne voditelje, med njimi argentinskega predsednika Javierja Mileija, italijansko premierko Giorgio Meloni, madžarskega premierja Viktorja Orbana in kitajskega predsednika Xi Jinpinga.

Xija in Orbana ne bo

Xija in Orbana na slovesnost ne bo, medtem ko je Meloni sporočila, da se je bo z veseljem udeležila, če ji bo to dopuščal urnik. Vabilo je prejel nekdanji brazilski predsednik Jair Bolsonaro, ki pa so mu brazilske oblasti zaradi preiskave v zvezi s poskusom državnega udara po volitvah leta 2022 zaplenile potni list.

Dogodka naj bi se med drugim udeležili tudi britanski populistični politik Nigel Farage, francoski skrajno desni politik Eric Zemmour in nekdanji predsednik poljske vlade Mateusz Morawiecki.

V Washington kljub vabilu ne bo vodje skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD) Alice Weidel. Namesto nje bo tam drugi vodja stranke Tino Chrupalla, še navaja bruseljski spletni medij Politico.