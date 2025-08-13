Slovenska košarkarska izbrana vrsta v Ljubljani nadaljuje priprave na bližajoči se EuroBasket. Selektor Aleksander Sekulić se je po prihodu iz Nemčije zahvalil še Zoranu Dragiću in Žigi Daneuu, predvsem hiter konec poti prvega je poskrbel za veliko dvignjenih obrvi, sploh ob dejstvu, da je Dragić pred začetkom priprav napovedal zadnje reprezentančno udejstvovanje, ki se je tako hitro končalo.

Iz Košarkarske zveze Slovenije so v ponedeljek pozno popoldne sporočili, da priprave na evropsko prvenstvo nadaljuje 14 košarkarjev. Svoj doprinos sta sklenila Žiga Daneu in Zoran Dragić, ki je tako na presenečenje mnogih ostal brez mesta v izbrani vrsti, kjer bi še zadnjič nosil dres s slovenskim grbom. Da selektor Aleksander Sekulić na izkušenega 36-letnega košarkarja ne bo stavil toliko kot včasih, je bilo jasno že na obeh pripravljalnih tekmah z Nemčijo, saj je na prvi igral slabih deset minut, na drugi pa le slabe štiri.

Takoj po ponedeljkovi odločitvi pa je zatem zavrelo na družbenih omrežjih, kjer se je pod objavami o Dragićevem slovesu odzvala njegova žena Svetlana Dragić. "Kvazi selektor ni črtal Dragića. Dragić je sam zapustil ta cirkus, ki se odvija že nekaj let. To je velika razlika …" je med drugim zapisala.

"Zoki je sam zapustil reprezentanco in s tem verjetno olajšal zadevo dotičnemu gospodu, ki ni vedel, na kakšen način bi ga odrezal iz reprezentance. Po tekmi z Nemčijo, kjer je Zoki igral le tri minute, je želel odgovor, zakaj je tako. Odgovor 'kvazi selektorja' je bil, da oni ('kvazi selektor' in vodstvo KZS) mislijo, da Zoki ne more pomagati tej ekipi. Najbolj smešen argument pa je bil, ko je dotični dejal Zokiju, da ne more igrati na zasluge. Bolje bi bilo, da se pogleda v ogledalo in si ta stavek ponovi," je med drugim še dodala v ostrem zapisu, ki je hitro preplavil dogajanje.

Aleksander Sekulić Foto: Nebojša Tejić/STA

Na vse skupaj se je na sredinem treningu odzval tudi selektor Sekulić, ki je pojasnil, da je bilo slovo Dragića njegova odločitev oziroma odločitev strokovnega štaba. "To je bila odločitev strokovnega štaba. Z Zoranom sem se usedel dan po tekmi z Nemčijo, opisal sem mu okoliščine in mu tudi povedal razloge. Torej to je bila moja odločitev oziroma odločitev strokovnega štaba, ki je bila soglasna," je zatrdil Sekulić.

O svoji odločitvi, da se poslovi od 36-letnega košarkarja in Daneua, pa dodal: "Preprosto jaz kot selektor oziroma mi kot strokovni štab se moramo odločiti za reze, to je najtežji del tega posla, vsaj po mojem mnenju, ker vsi fantje na treningih trdo garajo. Nikomur ne moremo ničesar zameriti, sploh kar zadeva odnos, delo, angažiranost. Vsem sem že na začetku priprav dejal, da nima nihče zagotovljenega mesta, vsi so to vedeli, preprosto pa se moramo počasi zahvaliti igralcem, za katere mislimo, da ne morejo tvoriti najboljše Slovenije na prvenstvu," je še dodal slovenski selektor.

Zoran Dragić je po tekmi z Nemčijo sklenil priprave. Foto: Aleš Fevžer

Na slovo dolgoletnega reprezentanta in soigralca se je odzval tudi Aleksej Nikolić. "Zokiju hvala in upam, da čim prej najde klub in nadaljuje svojo kariero. Tudi on je bil maksimalno osredotočen na priprave in treninge, a na koncu smo mi igralci in trenerji so trenerji. Oni vidijo neke stvari in odločajo, kako bodo stvari delovale, to je njihova odločitev," je dogajanje pokomentiral Nikolić.

Seznam kandidatov Slovenije za nastop na EP (14): Miha Cerkvenik, Luka Dončić, Gregor Hrovat, Robert Jurković, Martin Krampelj, Edo Murić, Aleksej Nikolić, Alen Omić, Mark Padjen, Klemen Prepelič, Rok Radović, Žak Smrekar, Leon Stergar in Luka Ščuka.

Murić in Dončić znova z ekipo

Kadrovske spremembe ob strani, Slovenci so konec tedna odigrali dve pripravljalni tekmi z Nemčijo, na drugi v Manheimu so zaigrali brez Eda Murića in Luke Dončića, ki sta ostala v domovini. "Edo je imel težave in je preventivno ostal v Ljubljani, kjer je individualno treniral. Na drugi strani se je Luka pozno priključil izbrani vrsti in je treba paziti na število odigranih minut na tekmah, zato smo izkoristili priložnost, da smo stestirali še nekatere druge fante, kar je bilo, mislim, zelo pozitivno. Zdaj imamo nekaj težav s poškodbami, a te v tem trenutku niso hujše. Krampelj ima težave z zapestjem, a sem dobil zagotovilo, da bo lahko treniral. Klemen ima lažji zvin gležnja, Padjen je po nedeljski tekmi prav tako nared. Tako da je nekaj manjših težav, ni pa nič hujšega," je povedal selektor.

Selektor o odločitvi, da Murić in Dončić nista potovala v Nemčijo:

Zasedba Aleksandra Sekulića je do zdaj v pripravah odigrala dve tekmi z Nemčijo, na obeh je bila prekratka. Le na prvi je zaigral Dončić, v oči pa je na petkovem spektaklu bodla predvsem nervoza slovenskih košarkarjev in konstantno pregovarjanje s sodniki. "O tem se veliko pogovarjamo. To ni skrivnost, to je težava, ki smo jo imeli na zadnjih dveh, treh tekmovanjih, vsaj jaz to vidim kot težavo, ker potem to vpliva na igro."

"Nenazadnje pa so tudi sodniki ljudje, ki imajo svoj ego, in mi lahko s slabo komunikacijo le negativno vplivamo na njihove odločitve, kar pa škoduje reprezentanci. Fantje se tega zavedajo, včasih je malce težko iti skozi krivico, včasih je težko tudi Luki prenesti vse 'legalne' in 'manj legalne' kontakte. Tudi odgovori sodnikov so dostikrat nelogični, a oni imajo sredstva za to, da te kaznujejo, mi pa moramo biti toliko pametni, da s tem nismo obremenjeni, da nam na koncu to ne škoduje. Mislim, da smo z drugo tekmo dokazali, da se znamo osredotočiti na svojo igro, popravili smo tudi skok, ki je bodel v oči na prvem srečanju. To so pripravljalne tekme, kjer vsi ne pokažejo vsega, ker je tudi fizično nemogoče," je še dodal Sekulić.

Slovenci se bodo v petek pomerili z Litvo, v soboto pa z Latvijo. Foto: Guliverimage

Že v četrtek na Baltik

Slovence sicer že v četrtek čaka pot v Šiauliu, kjer se bodo v petek ob 18.30 po slovenskem času pomerili z Litvo, nato pa v soboto ob 17. uri v Rigi še z Latvijo. "O tem, ali bo Luka zaigral na obeh teh tekmah, smo se že veliko pogovarjali, tako da bomo v teh dneh sprejeli odločitev, ali bo igral na obeh tekmah. Nagibamo se k temu, da samo eno, a to v minutaži, ki se od njega pričakuje," je pojasnil Sekulić.

Zatem Slovenijo v pripravah na EuroBasket čaka še domače srečanje z Veliko Britanijo, ki bo v Stožicah 19. avgusta. Nekaj dni pred potjo na prvenstvo se bodo Slovenci odpravili še v Srbijo. S svetovnimi podprvaki in tretjeuvrščeno reprezentanco zadnjih olimpijskih iger se bodo pomerili 21. avgusta. Zatem Slovence čaka pot na veliko tekmovanje. Na 42. evropskem prvenstvu bo Slovenija prvi del igrala v poljskih Katovicah. Prvo tekmo bo 28. avgusta (20.30) igrala proti gostiteljici Poljski.

Jaka Lakovič Foto: Guliverimage Na zadnjih treningih se je izbrani vrsti pridružil tudi nekdanji pomočnik reprezentance in trener Gran Canarie Jaka Lakovič. "To je bila obojestranska želja. Jaka ima določeno željo, da nam pomaga in da vidi, kako deluje reprezentanca, ko njega ni zraven. Potem pa si izmenjamo tudi nasvete in želje," je o njegovi prisotnosti povedal Sekulić.

Preberite še: