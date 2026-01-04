Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Nedelja,
4. 1. 2026,
18.07

Osveženo pred

32 minut

Uroš Knavs evropsko prvenstvo Uroš Zorman slovenska rokometna reprezentanca

Nedelja, 4. 1. 2026, 18.07

32 minut

Slovenska rokometna reprezentanca

Zdravstvene težave se kopičijo, Uroš Zorman vpoklical novo moč

Avtor:
S. K.

Uroš zorman | Uroš zorman je v reprezentanco vpoklical Uroša Knavsa. | Foto Guliverimage

Uroš zorman je v reprezentanco vpoklical Uroša Knavsa.

Foto: Guliverimage

Moški članski reprezentanci se je na pripravah za prihajajoče evropsko prvenstvo pridružil nov rokometaš. Zaradi zdravstvenih težav Staša Slatinka Jovičiča je selektor Uroš Zorman na priprave vpoklical Uroša Knavsa.

Slatinek Jovičič je na enem izmed zadnjih treningov začutil bolečino v zadnji stegenski mišici. V prihodnjih dneh bo opravil dodatne zdravstvene preiskave, po katerih bo jasno, ali bo lahko nadaljeval s treningi oziroma nastopil na prvenstvu, so sporočili z Rokometne zveze Slovenije.

Ker se tekmovanje nezadržno približuje – do prve tekme slovenske izbrane vrste je le še 12 dni – v slovenskem taboru ne želijo ničesar prepustiti naključju. Tako se je reprezentanci v Zrečah, kjer varovanci selektorja nadaljujejo s pripravami, pridružil 29-letni Knavs, levokrilni rokometaš RD Riko Ribnica.

Knavs je do danes za Slovenijo nastopil dvakrat. Oba nastopa je vpisal na zadnjih reprezentančnih akcijah – v zaključku kvalifikacij za letošnje evropsko prvenstvo ter jeseni na pripravljalni tekmi proti Srbiji. V Ligi NLB je v zadnjih sezonah eden najboljših posameznikov, obenem pa standarden in pomemben člen ribniške ekipe.

Slovenske rokometaše, ki ob vznožju Rogle trenirajo od 1. januarja, že ta torek čaka prvi preizkus. V Trebnjem se bodo ob 18. uri pomerili s Kuvajtom. V četrtek bo nato slovenska vrsta odpotovala v Francijo, kjer jo konec tedna čakata še zahtevnejša preizkusa. V pariški dvorani La Defense se bodo v petek ob 18.30 udarili z Islandijo, v nedeljo pa jih glede na razplet polfinalnih tekem čaka še obračun s Francijo ali Avstrijo.

Nastope na evropskem prvenstvu bo Slovenija začela 16. januarja v Oslu, kjer jo v skupinskem delu čakajo obračuni s Črno goro, Švico in Ferskimi otoki. Napredovanje v drugi del tekmovanja in selitev v Malmö na Švedskem bosta prinesli prvi mesti v skupini D. Finalni del bo med 30. januarjem in 1. februarjem gostil Herning na Danskem.

Uroš Knavs evropsko prvenstvo Uroš Zorman slovenska rokometna reprezentanca
