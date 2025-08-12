Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Slovenska košarkarska reprezentanca Žiga Daneu Zoran Dragić EuroBasket 2025

EuroBasket 2025

Sekulić prečrtal še Zorana Dragića in Žigo Daneua

Zoran Dragić ni več del izbrane vrste. | Foto Aleš Fevžer

Zoran Dragić ni več del izbrane vrste.

Foto: Aleš Fevžer

Slovenska košarkarska reprezentanca je znova zbrana v Ljubljani. Aleksander Sekulić je pred nadaljevanjem priprav prečrtal še Zorana Dragića in Žigo Daneua, so sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije.

Slovenska izbrana vrsta je po prosti nedelji v ponedeljkovem poznem popoldnevu že opravila nov trening v pripravah za nastop na evropskem prvenstvu. Potem ko s soigralci nista potovala na tekmo v Nemčijo, sta se ekipi znova priključila Edo Murić in Luka Dončić. V Stožicah je treniral tudi Mark Padjen, ki je v zadnji četrtini nedeljskega obračuna prejel boleč udarec v koleno. Strokovni štab reprezentance pa je po dvoboju v Mannheimu opravil tudi nov rez v igralski zasedbi. Tako sta priprave reprezentance zapustila Zoran Dragić in Žiga Daneu.

Dragić je ob Edu Muriću že nekaj časa pred začetkom priprav napovedal, da bo to njegova zadnja reprezentančna akcija, ki se je tako končala že v sredini priprav. Za izbrano vrsto je 35-letnik zbral 77 uradnih nastopov, s čimer je na petem mestu večne lestvice. 23-letni Daneu je bil na drugi strani pomemben člen izbrane vrste v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, na prvih dveh pripravljalnih obračunih z Nemčijo pa ni dobil priložnosti. Na tem položaju tako v ožjem izboru ostajajo Alen Omić, Robert Jurković in Martin Krampelj.

Žiga Daneu ni več del Sekulićevih načrtov. | Foto: Aleš Fevžer

"Tekmi z zelo močno reprezentanco Nemčije sta bili za vse nas zelo dobrodošli in sta nam prinesli kar nekaj odgovorov. Predvsem prva je razkrila naše trenutne šibke točke in pomanjkljivosti, zato me veseli, da smo se na povratni znali dobro odzvati. Kljub porazoma smo na obeh dvobojih imeli precej dobrih minut in smo dobili predstavo, kako moramo delovati, če si želimo dobrega rezultata. Seveda je pred nami še kar nekaj dela in tudi s tega vidika bosta tekmi z Litvo in Latvijo prišli še kako prav," je najprej dejal Aleksander Sekulić.

"Po nedeljski tekmi nas je s štabom čakala še tista najtežja naloga, saj smo morali skrčiti seznam reprezentantov. Odločitev je bila tokrat še toliko težja, saj je poleg Žige Daneua reprezentanco zapustil tudi Zoran Dragić, igralec, ki je bil dolga leta eden ključnih členov slovenske izbrane vrste in je pomembno prispeval k njenim največjim uspehom. Zoranu in Žigi ter seveda tudi Vitu Hrabarju se zahvaljujem za izjemno prizadevno delo ter kolegialnost, ki so ju prikazali na treningih," je ob tem dejal slovenski selektor.

Na seznamu zdaj ostaja 14 košarkarjev, do začetka EuroBasketa se bo Sekulić zahvalil še dvema.

Seznam kandidatov Slovenije za nastop na EP (14):

Miha Cerkvenik, Luka Dončić, Gregor Hrovat, Robert Jurković, Martin Krampelj, Edo Murić, Aleksej Nikolić, Alen Omić, Mark Padjen, Klemen Prepelič, Rok Radović, Žak Smrekar, Leon Stergar in Luka Ščuka.

Reprezentanti se v Ljubljani ne bodo zadržali prav dolgo, saj že v četrtek potujejo na Baltik. V petek ob 18.30 po slovenskem času se bodo v mestecu Šiauliu pomerili z Litvo, v soboto ob 17. uri po slovenskem času pa jih v Rigi čaka še dvoboj z Latvijo.

Preberite še:

Aleksej Nikolić slovenska košarkarska reprezentanca nemška košarkarska reprezentanca
"To moramo razširiti čez vso tekmo. To je odlika velikih ekip."
Dennis Schröder Mark Padjen slovenske košarkarska reprezentanca
Slovenci brez Dončića zaostajali za 17 točk, prišli do preobrata, a ne do zmage
THUMB Donke
Luka Dončić se je znašel v nerodnem položaju #video
Slovenska košarkarska reprezentanca Žiga Daneu Zoran Dragić EuroBasket 2025
