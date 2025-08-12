Slovenska košarkarska reprezentanca je znova zbrana v Ljubljani. Aleksander Sekulić je pred nadaljevanjem priprav prečrtal še Zorana Dragića in Žigo Daneua, so sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije.

Slovenska izbrana vrsta je po prosti nedelji v ponedeljkovem poznem popoldnevu že opravila nov trening v pripravah za nastop na evropskem prvenstvu. Potem ko s soigralci nista potovala na tekmo v Nemčijo, sta se ekipi znova priključila Edo Murić in Luka Dončić. V Stožicah je treniral tudi Mark Padjen, ki je v zadnji četrtini nedeljskega obračuna prejel boleč udarec v koleno. Strokovni štab reprezentance pa je po dvoboju v Mannheimu opravil tudi nov rez v igralski zasedbi. Tako sta priprave reprezentance zapustila Zoran Dragić in Žiga Daneu.

Dragić je ob Edu Muriću že nekaj časa pred začetkom priprav napovedal, da bo to njegova zadnja reprezentančna akcija, ki se je tako končala že v sredini priprav. Za izbrano vrsto je 35-letnik zbral 77 uradnih nastopov, s čimer je na petem mestu večne lestvice. 23-letni Daneu je bil na drugi strani pomemben člen izbrane vrste v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, na prvih dveh pripravljalnih obračunih z Nemčijo pa ni dobil priložnosti. Na tem položaju tako v ožjem izboru ostajajo Alen Omić, Robert Jurković in Martin Krampelj.

Žiga Daneu ni več del Sekulićevih načrtov. Foto: Aleš Fevžer

"Tekmi z zelo močno reprezentanco Nemčije sta bili za vse nas zelo dobrodošli in sta nam prinesli kar nekaj odgovorov. Predvsem prva je razkrila naše trenutne šibke točke in pomanjkljivosti, zato me veseli, da smo se na povratni znali dobro odzvati. Kljub porazoma smo na obeh dvobojih imeli precej dobrih minut in smo dobili predstavo, kako moramo delovati, če si želimo dobrega rezultata. Seveda je pred nami še kar nekaj dela in tudi s tega vidika bosta tekmi z Litvo in Latvijo prišli še kako prav," je najprej dejal Aleksander Sekulić.

"Po nedeljski tekmi nas je s štabom čakala še tista najtežja naloga, saj smo morali skrčiti seznam reprezentantov. Odločitev je bila tokrat še toliko težja, saj je poleg Žige Daneua reprezentanco zapustil tudi Zoran Dragić, igralec, ki je bil dolga leta eden ključnih členov slovenske izbrane vrste in je pomembno prispeval k njenim največjim uspehom. Zoranu in Žigi ter seveda tudi Vitu Hrabarju se zahvaljujem za izjemno prizadevno delo ter kolegialnost, ki so ju prikazali na treningih," je ob tem dejal slovenski selektor.

Na seznamu zdaj ostaja 14 košarkarjev, do začetka EuroBasketa se bo Sekulić zahvalil še dvema.

Seznam kandidatov Slovenije za nastop na EP (14): Miha Cerkvenik, Luka Dončić, Gregor Hrovat, Robert Jurković, Martin Krampelj, Edo Murić, Aleksej Nikolić, Alen Omić, Mark Padjen, Klemen Prepelič, Rok Radović, Žak Smrekar, Leon Stergar in Luka Ščuka.

Reprezentanti se v Ljubljani ne bodo zadržali prav dolgo, saj že v četrtek potujejo na Baltik. V petek ob 18.30 po slovenskem času se bodo v mestecu Šiauliu pomerili z Litvo, v soboto ob 17. uri po slovenskem času pa jih v Rigi čaka še dvoboj z Latvijo.

