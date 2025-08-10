Luka Dončić se je znašel v nerodnem položaju #video

Luko Dončića kamere in fotoaparati spremljajo praktično na vsakem koraku. Nič drugače ni bilo po petkovi tekmi z Nemčijo, ko se je v središču pozornosti znašel v garaži Arene Stožice, kjer ni mogel vstopiti v svoj avtomobil. Posnetek je hitro postal uspešnica na družbenih omrežjih.

Slovenski as je v petek s Slovenijo igral na prvi pripravljalni tekmi za EuroBasket, na kateri je slovenska izbrana vrsta pred razprodanimi Stožicami z 89:103 izgubila proti Nemčiji. Dončić je bil na koncu z 19 točkami prvi strelec srečanja, tako pred in po tekmi pa je številnim navijačem delil avtograme. V središču pozornosti pa se je znašel tudi po tekmi, saj se mu je pripetil neljub dogodek v garaži Stožic. Potem ko se je namreč želel odpeljati s tekme z avtom rimac nevero, ki so mu ga pred dnevi pripeljali v Ljubljano iz Stožic, ni mogel vstopiti v avto, saj je bil preblizu parkiran eden izmed drugih avtomobilov. Dončić je ob tem tipkal po telefonu in najverjetneje poskušal priklicati nekoga, da omenjeni avto umakne.

Problemas que eu nunca vou ter na vida como o do Luka Doncic :



Comprar um carro de 2 milhões de dólares e não conseguir sair por que um cara estacionou na porta



pic.twitter.com/LpiZTtCNrO — Leonardo Saade (@LeonardoGSaade) August 10, 2025

Posnetek je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih in požel veliko smeha. "Težave v življenju Luke Dončića, ki ne bodo nikoli enake mojim: kupiš avto, vreden dva milijona evrov, a ne moreš sesti vanj, ker te je nekdo zaparkiral," je ob videu zapisal eden izmed uporabnikov družbenih omrežij.

Slovensko izbrano vrsto sicer že danes čaka še ena pripravljalna tekma proti Nemčiji, tokrat v Manheimu (17.30), a Dončić ni odpotoval z izbrano vrsto in je ostal doma.

