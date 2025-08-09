O odpovedih košarkarjev milanske Olimpie Vlatka Čančarja in Josha Neba za letošnjo reprezentančno akcijo je bilo v zadnjih tednih povedanega že ogromno, na sredini novinarski konferenci je o tem spregovoril tudi Luka Dončić, zdaj pa je se je oglasil tudi generalni direktor italijanskega kluba, Christos Stavropoulos.

"Nikakor jima nisem zameril, kolikor jaz razumem, je klub tukaj pritisnil na zavoro. Na koncu je zanimivo, da klub, kot je LA Lakers, dovoli igranje, klub, kot je Milano, pa ne dovoli, tako da …" je v sredo na novinarski konferenci na vprašanje o odpovedih Čančarja in Neba dejal Luka Dončić, ki je nato še dodal: "Raje se v to ne bi vmešaval, a to bi morala na koncu biti odločitev igralca. To je moje mnenje, a onadva tukaj res nista nič kriva," je še dodal.

Njegova izjava je hitro zaokrožila po košarkarski sredini, zato se je na dogajanje odzval tudi klub iz Milana, kjer bosta prihodnjo sezono igrala Nebo in Čančar. Oba sta bila sicer vse do zbora v načrtih selektorja Sekulića, a sta pet pred dvanajsto svoja nastopa po sezonah s poškodbami odpovedala. "Glede nekaterih nedavnih medijskih poročil bi rad v imenu kluba pojasnil, da je zdravje naših igralcev vedno bilo in vedno bo naša prioriteta," je Stavropoulos dejal v uradni izjavi.

"V konkretnih primerih Vlatka Čančarja in Josha Neba moram poudariti, da oba igralca okrevata po zelo hudih poškodbah, ki so v prejšnji sezoni močno omejile njuno razpoložljivost. V soglasju z njima je uveden postopek za njuno postopno vrnitev v pogon, zato da bi zaščitili predvsem njuno zdravje in dolgoročno konkurenčnost," je še dodal Stavropoulos.

