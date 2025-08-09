Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Sobota,
9. 8. 2025,
11.57

Osveženo pred

0 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
EuroBasket 2025 EuroBasket 2025 Slovenska košarkarska reprezentanca Josh Nebo Vlatko Čančar Vlatko Čančar Luka Dončić Luka Dončić Olimpia Milano Christos Stavropoulos

Sobota, 9. 8. 2025, 11.57

0 minut

Po pikri izjavi Dončića ob odpovedih Čančarja in Neba se je oglasil direktor Milana

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Christos Stavropoulos | Christos Stavropoulos je podal uradno izjavo. | Foto Guliverimage

Christos Stavropoulos je podal uradno izjavo.

Foto: Guliverimage

O odpovedih košarkarjev milanske Olimpie Vlatka Čančarja in Josha Neba za letošnjo reprezentančno akcijo je bilo v zadnjih tednih povedanega že ogromno, na sredini novinarski konferenci je o tem spregovoril tudi Luka Dončić, zdaj pa je se je oglasil tudi generalni direktor italijanskega kluba, Christos Stavropoulos.

"Nikakor jima nisem zameril, kolikor jaz razumem, je klub tukaj pritisnil na zavoro. Na koncu je zanimivo, da klub, kot je LA Lakers, dovoli igranje, klub, kot je Milano, pa ne dovoli, tako da …" je v sredo na novinarski konferenci na vprašanje o odpovedih Čančarja in Neba dejal Luka Dončić, ki je nato še dodal: "Raje se v to ne bi vmešaval, a to bi morala na koncu biti odločitev igralca. To je moje mnenje, a onadva tukaj res nista nič kriva," je še dodal.

Njegova izjava je hitro zaokrožila po košarkarski sredini, zato se je na dogajanje odzval tudi klub iz Milana, kjer bosta prihodnjo sezono igrala Nebo in Čančar. Oba sta bila sicer vse do zbora v načrtih selektorja Sekulića, a sta pet pred dvanajsto svoja nastopa po sezonah s poškodbami odpovedala. "Glede nekaterih nedavnih medijskih poročil bi rad v imenu kluba pojasnil, da je zdravje naših igralcev vedno bilo in vedno bo naša prioriteta," je Stavropoulos dejal v uradni izjavi.

"V konkretnih primerih Vlatka Čančarja in Josha Neba moram poudariti, da oba igralca okrevata po zelo hudih poškodbah, ki so v prejšnji sezoni močno omejile njuno razpoložljivost. V soglasju z njima je uveden postopek za njuno postopno vrnitev v pogon, zato da bi zaščitili predvsem njuno zdravje in dolgoročno konkurenčnost," je še dodal Stavropoulos.

Preberite še:

slovenska košarkarska reprezentanca Klemen Prepelič
Sportal Klemen Prepelič neposreden kot vedno: To je žalostno
Luka Dončić Sekulić
Sportal Aleksander Sekulić opozoril na glavni težavi
Luka Dončić
Sportal Svetovni prvaki na prvem testu previsoka ovira, Dončić prvi strelec
EuroBasket 2025 EuroBasket 2025 Slovenska košarkarska reprezentanca Josh Nebo Vlatko Čančar Vlatko Čančar Luka Dončić Luka Dončić Olimpia Milano Christos Stavropoulos
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.