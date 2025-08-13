Srbska atletska zvezdnica Ivana Španović na SP le v troskoku

Srbska atletska zvezdnica Ivana Španović je danes sporočila, da na prihajajočem svetovnem prvenstvu v Tokiu, ki bo od 13. do 21. septembra, ne bo branila zlate medalje v skoku v daljino. Najuspešnejša srbska atletinja v zgodovini bo na Japonskem tekmovala le v troskoku.

"Odločili smo se, da v Tokiu ne bom tekmovala v skoku v daljino, kjer bi branila naslov svetovne prvakinje, ampak bom nastopila le v troskoku. Z veseljem povem, da sem zdrava, zelo samozavestna in navdušena nad potjo v troskoku. Na zeleno luč za tekmovanje sem čakala deset let," je Ivana Španović, ki je ta mesec na srbskem prvenstvu zmagala tako v skoku v daljino kot troskoku, zapisala na Instagramu.

Španović je na svetovnem prvenstvu leta 2023 v Budimpešti osvojila zlato v skoku v daljino z dosežkom 7,14 metra.