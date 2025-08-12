Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Torek,
12. 8. 2025,
18.25

Osveženo pred

1 ura, 2 minuti

diamantna liga atletika Julien Alfred

Poškodba ustavila olimpijsko prvakinjo

Julien Alfred zaradi poškodbe ob tri mitinge diamantne lige

STA

Julien Alfred

Julien Alfred bo zaradi poškodbe izpustila naslednje tri mitinge atletske diamantne lige.

Foto: Reuters

Olimpijska prvakinja v teku na 100 metrov, Julien Alfred iz Svete Lucije, bo zaradi poškodbe izpustila naslednje tri mitinge atletske diamantne lige.

Sprinterka bi morala 16. avgusta nastopiti v Chorzowu, kjer bi tekla na 100 m, 20. avgusta v Lozani in 22. avgusta v Bruslju, na zadnjih dveh bi tekla na 200 m.

Nazadnje je v diamantni ligi tekmovala julija v Londonu, kjer je zmagala na 200 m z osebnim rekordom 21,71 sekunde. V tej sezoni je sicer zmagala na štirih od petih nastopov v diamanti ligi.

Alfred je lani na OI v Parizu zmagala na 100 m s časom 10,72, na 200 m pa je bila srebrna z 22,08.

