Poškodba ustavila olimpijsko prvakinjo

Olimpijska prvakinja v teku na 100 metrov, Julien Alfred iz Svete Lucije, bo zaradi poškodbe izpustila naslednje tri mitinge atletske diamantne lige.

Sprinterka bi morala 16. avgusta nastopiti v Chorzowu, kjer bi tekla na 100 m, 20. avgusta v Lozani in 22. avgusta v Bruslju, na zadnjih dveh bi tekla na 200 m.

Nazadnje je v diamantni ligi tekmovala julija v Londonu, kjer je zmagala na 200 m z osebnim rekordom 21,71 sekunde. V tej sezoni je sicer zmagala na štirih od petih nastopov v diamanti ligi.

Alfred je lani na OI v Parizu zmagala na 100 m s časom 10,72, na 200 m pa je bila srebrna z 22,08.

