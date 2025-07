Tina Šutej v skoku s palico in Kristjan Čeh v metu diska bosta zastopala slovenske barve na atletski diamantni ligi, ki bo v soboto v Londonu. Po tej tekmi bosta do finala lige v Zürichu 27. in 28. avgusta le še tri tekme, oba slovenska rekorderja pa sta na pragu, da nastopita na zaključnem tekmovanju najprestižnejše serije svetovnih mitingov.