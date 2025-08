Jefferson-Wooden z izidom sezone na svetu

Melissa Jefferson-Wooden in Kenny Bednarek sta se z zmagama na 100 m na ameriškem atletskem prvenstvu v Eugenu zagotovila vstopnice za svetovno prvenstvo, ki bo septembra v Tokiu. Vzhajajoča zvezdnica Jefferson-Wooden je z 10,65 sekunde dosegla najboljši izid sezone na svetu, Bednarek, ki je že član elitne druščine, pa je slavil s 9,79.

Na stadionu Hayward Field, kjer je leta 2022 Kristjan Čeh postal svetovni prvak v metu diska, se je Jefferson-Wooden s svojim dosežkom uvrstila med najboljšo peterico doslej in se s tem pridružila Marion Jones, Shericko Jackson in aktualni svetovni prvakinji na 100 m Sha'Carri Richardson. Slednja je tokrat manjkala zaradi aretacije in domnevnega nasilja v družinskem krogu.

Štiriindvajsetletna Jefferson-Wooden je zdaj videti kot favoritinja za svetovno prvenstvo na Japonskem, kjer bo lovila svoj prvi veliki naslov po bronasti medalji na 100 m na lanskih olimpijskih igrah v Parizu.

Novinarji so jo po tekmi spraševali, če se vidi kdaj tudi v vlogi svetovne rekorderke v najkrajši olimpijski razdalji. "To je nadrealistično. Pravzaprav se ne sliši resnično. Poglejte vse te tekme, vse te neverjetne ženske, ki so dosegle te stvari, biti del tega seznama je pravzaprav precej noro," je odvrnila tekmovalka iz Južne Karoline

Kenny Bednarek Foto: Guliverimage

Medtem je v moški konkurenci dvakratni olimpijski podprvak na 200 m Bednarek prevladoval in zmagal z 9,79 sekunde pred Courtneyem Lindseyem, ki je bil drugi z 9,82 sekunde, tretjim T'Marsom McCallumom s časom 9,83, vsi trije so tekli osebne rekorde, četrti je bil Trayvon Bromell z 9,84.

Bednarek je razkril, da se je njegov nastop skoraj ponesrečil, ko je sredi sprinta začel dobivati krče in je komaj imel čas, da bi se odzval na težavo, preden je nadaljeval do ciljne črte. "Ko se zgodi kaj takega, si rečeš, k vragu s tem, grem naprej," je dejal Bednarek.

Svetovni prvak leta 2019 Christian Coleman je bil razočaran, saj je končal na petem mestu in se ni uvrstil na SP v Tokio. Coleman se je v petkov finale prebil le nekaj ur po tem, ko se je pojavila novica, da ga je na mednarodnem letališču Seattle-Tacoma domnevno napadlo njegovo dekle Sha'Carri Richardson, ki jo je nato doletela aretacija in je zato tudi ostala brez SP.

Sydney McLaughlin-Levrone je napovedala, da je pripravljena nadaljevati svojo prevlado v teku na 400 m z ovirami tudi v teku na 400 m brez ovir s prepričljivo zmago v kvalifikacijah. Petindvajsetletnica je v teku na 400 m z ovirami neporažena od leta 2019, saj je osvojila dve zaporedni olimpijski zlati medalji in zlato na svetovnem prvenstvu leta 2022. V polfinalu je končala na prvem mestu z 49,59 sekunde, nekaj metrov pred drugouvrščeno Lynno Irby-Jackson (50,59).

Sotekmovalka McLaughlin-Levrone v zlati štafeti 4 x 400 m z OI leta 2021, Athing Mu-Nikolayev, pa se odpravljala domov. Mu-Nikolayev, ki je v Tokiu osvojila olimpijsko zlato na 800 m in nato še leto kasneje svetovni naslov, je bila izločena v polfinalu teka na 800 m.

Triindvajsetletnica je v uvodnem krogu v četrtek delovala prepričljivo, saj se je uvrstila na drugo mesto, a v polfinalu ni mogla doseči boljšega mesta kot četrtega in se je s časom 1:59,79 poslovila od SP v japonski prestolnici.