Fred Kerley, dvakrat tudi dobitnik olimpijske kolajne v teku na 100 metrov in svetovni prvak leta 2022, je svojo odločitev sporočil prek družbenih omrežjih. "Leto 2025 je prineslo veliko ovir. Vzel sem si nekaj časa, da sem se vrnil na pravo pot. Letos me ne bo prvenstva USATF. Hvala vsem mojim podpornikom," je zapisal 30-letni Kerley. Srebrni je bil na olimpijskih igrah v Tokiu, lani je v Parizu osvojil bronasto kolajno.

Leta 2022 je na svetovnem prvenstvu na stadionu Hayward Field v Eugeneu, prizorišču ameriškega prvenstva ta teden, ki je hkrati tudi kvalifikacijska preizkušnja za svetovno prvenstvo, osvojil zlato medaljo.

Pred letošnjim tekmovanjem za grand slam v Miamiju je odpovedal nastop, potem ko so ga aretirali zaradi telesne poškodbe. Že januarja ga je policija aretirala v Miami Beachu po soočenju s policisti, ki so uporabili elektrošok. Nato so ga obtožili telesne poškodbe policista, upiranja aretaciji in motenja javnega reda in miru. Januarja je bil Kerley obtožen tudi nasilja v družini z davljenjem, kar se je domnevno zgodilo maja lani.