V sredo na diamantni ligi v Lozani dva slovenska rekorderja

Matic Ian Guček in Tina Šutej iz celjskega Kladivarja bosta v sredo zastopala slovenske barve na atletski diamantni ligi v Lozani. Slovenski rekorder na 400 m ovire je po poškodbi, zaradi katere ni mogel nastopiti konec junija na domačem ekipnem evropskem prvenstvu v Mariboru, v dobri formi, prav tako v skoku s palico uspešna nastopa tudi Šutej.

Matic Ian Guček je v slovaški Banski Bystrici 8. avgusta s časom 48,25 sekunde izboljšal svoj slovenski rekord in zmagal na 400 m z ovirami. "Želel sem si zmage, saj sem imel daleč najboljši prijavljeni izid. To sem skušal na tekmi tudi dokazati. Na nekaj ovirah sem malo preveč skočil prek njih in izgubil nekaj časa. Tekmo pa sem sicer opravil zelo tekoče, kar kaže doseženi čas, ki je zelo dober. Vem, kje imam še rezerve, na svetovnem prvenstvu v Tokiu septembra pa si želim teči pod 48 sekundami," je napovedal Guček.

Enaindvajsetletnik je v norveškem Bergnu 19. julija na evropskem prvenstvu za mlajše člane osvojil bronasto medaljo, ko je s časom 48,34 sekunde izenačil svoj prejšnji članski slovenski rekord. Tega je dosegel 10. junija lani v Rimu, kjer je tekel v finalu EP. Sprva ni imel v načrtu več tekem pred svetovnim prvenstvom v Tokiu, ki bo v drugi polovici septembra, a povabila na diamantno ligo pač ni možno vreči v koš. Tek na nizkih ovirah, ki se bo začel v sredo ob 21.32 kot predzadnja posamična disciplina tekaškega dela tekme v Lozani, sicer ni v sporedu za diamantno nagrado.

Ne bo vseh najboljših na svetu, Šutej v dobri formi

Tina Šutej je v Budimpešti na prejšnji tekmi 12. avgusta prepričljivo zmagala. Preskočila 4,73 metra in postavila tudi rekord mitinga. Foto: Jure Banfi Tudi skok s palico, ki se bo za atletinje začel ob 20.05, tokrat ne bo štel za diamantni seštevek, zato nekaj najboljših iz svetovnega vrha, podobno kot na 400 m ovire, ne bo v Švico. Tina Šutej je v Budimpešti na prejšnji tekmi 12. avgusta prepričljivo zmagala. Preskočila 4,73 metra in postavila tudi rekord mitinga. Nato je nadaljevala na 4,83 m, kar bi bil nov slovenski rekord, a je letvico trikrat podrla. Najboljša slovenska atletinja zadnjega obdobja je absolutni državni rekord s 4,82 m dosegla 2. februarja 2023 v dvorani v Ostravi na Češkem.

Druga v madžarski prestolnici je bila Novozelandka Olivia McTaggart s 4,67 m, tretja je bila prav tako s 4,67 m Čehinja Amalie Švabikova, bronasta pred dvema letoma na dvoranskem EP in peta lani na olimpijskih igrah. Obe omenjeni atletinji sta tudi na startni listi v Lozani, kjer pa bosta tekmovali tudi Švicarka Angelica Moser, aktualna evropska prvakinja v dvorani in na prostem, ter Francozinja Marie-Julie Bonnin.

Slednja je marca letos na dvoranskem svetovnem prvenstvu v kitajskem Nanjingu edina premagala Šutej. Prav tako marca letos pa je Moser v nizozemskem Apeldornu prav tako edina ugnala Šutej na dvoranskem EP. Tedaj je bila tretja Bonnin, v Nanjingu je bron osvojila Moser.

Miting v Lozani se bo začel že v torek, ko bodo ob 18. uri v mestu pripravili skok s palico za atlete, med katerimi pa ne bo švedskega zvezdnika Armanda Duplantisa, ki je prejšnji teden ponovno popravil svoj svetovni rekord.