Tina Šutej iz celjskega Kladivarja je prepričljivo zmagala na mitingu zlate serije Svetovne atletike v Budimpešti. V skoku s palico je preskočila 4,73 metra in postavila tudi rekord mitinga.

Druga je bila Novozelandka Olivia McTaggart s 4,67 m, tretja je bila prav tako s 4,67 m Čehinja Amalie Švabikova, bronasta pred dvema letoma na dvoranskem EP in peta lani na olimpijskih igrah.

Slednja je imela več poprav od Novozelandke na njuni začetni višini, 4,41 m, sicer pa sta bili tekmici izenačeni. Šele četrta je bila Britanka Molly Caudery s 4,61 m, ki je zmagala marca lani na dvoranskem SP.

Šutej je prvič preskočila 4,31 m, na 4,41 m ni skakala. Prvič je bila uspešna še na 4,51 in 4,61 m, drugič pa na 4,67 in 4,73 m. Ko je že zmagala, je 4,78 m izpustila.

Nato je nadaljevala na 4,83 m, kar bi bil nov slovenski rekord, a je letvico trikrat podrla. Najboljša slovenska atletinja zadnjega obdobja je državni rekord s 4,82 m dosegla 2. februarja 2023 v dvorani v Ostravi na Češkem.

