Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
12. 8. 2025,
19.05

Osveženo pred

23 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Skok s palico Budimpešta zlata liga Tina Šutej

Torek, 12. 8. 2025, 19.05

23 minut

Budimpešta

Tina Šutej prepričljivo zmagala v Budimpešti

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Tina Šutej | Tina Šutej je v Budimpešti preskočila 4,73 metra in postavila rekord mitinga. | Foto Reuters

Tina Šutej je v Budimpešti preskočila 4,73 metra in postavila rekord mitinga.

Foto: Reuters

Tina Šutej iz celjskega Kladivarja je prepričljivo zmagala na mitingu zlate serije Svetovne atletike v Budimpešti. V skoku s palico je preskočila 4,73 metra in postavila tudi rekord mitinga.

Druga je bila Novozelandka Olivia McTaggart s 4,67 m, tretja je bila prav tako s 4,67 m Čehinja Amalie Švabikova, bronasta pred dvema letoma na dvoranskem EP in peta lani na olimpijskih igrah.

Slednja je imela več poprav od Novozelandke na njuni začetni višini, 4,41 m, sicer pa sta bili tekmici izenačeni. Šele četrta je bila Britanka Molly Caudery s 4,61 m, ki je zmagala marca lani na dvoranskem SP.

Šutej je prvič preskočila 4,31 m, na 4,41 m ni skakala. Prvič je bila uspešna še na 4,51 in 4,61 m, drugič pa na 4,67 in 4,73 m. Ko je že zmagala, je 4,78 m izpustila.

Nato je nadaljevala na 4,83 m, kar bi bil nov slovenski rekord, a je letvico trikrat podrla. Najboljša slovenska atletinja zadnjega obdobja je državni rekord s 4,82 m dosegla 2. februarja 2023 v dvorani v Ostravi na Češkem.

Preberite še:

Kristjan Čeh, Tina Šutej, EP Maribor
Sportal Kristjan Čeh in Tina Šutej najboljša, takoj za njima Filip Jakob Demšar in 15-letna Živa Remic
Skok s palico Budimpešta zlata liga Tina Šutej
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.