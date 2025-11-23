Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
S. K., Š. L.

Nedelja,
23. 11. 2025,
16.51

Osveženo pred

1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,22

Natisni članek

Natisni članek
Jan Hörl Daniel Tschofenig Stefan Kraft Rok Oblak Lovro Kos Timi Zajc Timi Zajc Anže Lanišek Anže Lanišek Domen Prevc Domen Prevc Lillehammer smučarski skoki

Nedelja, 23. 11. 2025, 16.51

1 minuta

Smučarski skoki, Lillehammer, moški

V živo: Prevc v prvi seriji zablestel, v boju za zmago tudi Lanišek!

Avtorji:
S. K., Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,22
Lillehammer Domen Prevc | Domen Prevc vodi po prvi seriji. | Foto Reuters

Domen Prevc vodi po prvi seriji.

Foto: Reuters

Po sobotni prvi posamični tekmi v novi sezoni svetovnega pokala se smučarski skakalci v Lillehammerju merijo še na drugi tekmi. S prvo serijo je odlično opravil Domen Prevc, ki po prvi seriji vodi, že v kvalifikacijah pa je z drugim mestom napovedal boj za vrh. Prevc ima 3,5 točke prednosti pred Japoncem Rjojujem Kobajašijem. V finalu bosta nastopila še dva Slovenca. Anže Lanišek je peti, za drugim pa zaostaja le 0,9 točke. Timi Zajc je deseti. Rok Oblak se ni uvrstil v drugo serijo, Lovro Kos pa je obstal že v kvalifikacijah.

Domen Prevc
Sportal Domen Prevc tik pod stopničkami, Lanišek in Zajc v deseterici

Smučarski skoki, Lillehammer, druga posamična tekma (m), 2. serija:

Po prvi seriji tekme druge tekme v Lillehammerju Slovencem kaže odlično. Domen Prevc je s skokom dolgim 140 metrov (147,9 točke) na vrhu, drugi je Japonec Rjoju Kobajaši (138 m; 144,4 točke), tretji pa je Nemec Philipp Raimund (134,5 m; 144,1). V boju za zmago je tudi Anže Lanišek, ki je po polovici preizkušnje peti (138,5 m; 143,5) in za vodilnim Prevcem zaostaja le 4,4 točke, za drugim Kobajašijem pa le 0,9 točke. V finalu bo od Slovencev nastopil še Timi Zajc, ki za rojakom Prevcem zaostaja 17 točk (134,5 m; 130,9). Brez finala je ostal Rok Oblak, že pred tem pa je brez nastopa na tekmi ostal Lovro Kos, ki je s skromnim skokom dolgim 116 metrov osvojil 53. mesto (98,8) med 66 uvrščenimi skakalci. 

V kvalifikacijah pred tem je bil najboljši Avstrijec Jan Hörl (144,7 točke) pred Prevcem (140,9) in Japoncem Kobajašijem (137,4). Lanišek je bil v kvalifikacijah osmi (130,1), Zajc 14 (126,3), nastop na tekmi pa je ulovil tudi Rok Oblak na 39. mestu (107,4).

Po tej tekmi se bo karavana preselila v Falun na Švedsko, kjer bosta 25. in 26. novembra na sporedu tekmi na mali in veliki skakalnici. Od tam skakalce pot vodi na Finsko, 29. in 30. novembra dve tekmi gosti Ruka. 

Lillehammer Nika Vodan
Sportal V težkih pogojih prva zmaga Marujame, najboljša Slovenka Nika Vodan
smučarski skoki
Sportal Slovenci na stopničkah: Zaštartal sem veliko bolje kot lani #video
 

Izidi kvalifikacij:

Jan Hörl Daniel Tschofenig Stefan Kraft Rok Oblak Lovro Kos Timi Zajc Timi Zajc Anže Lanišek Anže Lanišek Domen Prevc Domen Prevc Lillehammer smučarski skoki
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.