V živo: Prevc v prvi seriji zablestel, v boju za zmago tudi Lanišek!

Po sobotni prvi posamični tekmi v novi sezoni svetovnega pokala se smučarski skakalci v Lillehammerju merijo še na drugi tekmi. S prvo serijo je odlično opravil Domen Prevc, ki po prvi seriji vodi, že v kvalifikacijah pa je z drugim mestom napovedal boj za vrh. Prevc ima 3,5 točke prednosti pred Japoncem Rjojujem Kobajašijem. V finalu bosta nastopila še dva Slovenca. Anže Lanišek je peti, za drugim pa zaostaja le 0,9 točke. Timi Zajc je deseti. Rok Oblak se ni uvrstil v drugo serijo, Lovro Kos pa je obstal že v kvalifikacijah.

Smučarski skoki, Lillehammer, druga posamična tekma (m), 2. serija:

Po prvi seriji tekme druge tekme v Lillehammerju Slovencem kaže odlično. Domen Prevc je s skokom dolgim 140 metrov (147,9 točke) na vrhu, drugi je Japonec Rjoju Kobajaši (138 m; 144,4 točke), tretji pa je Nemec Philipp Raimund (134,5 m; 144,1). V boju za zmago je tudi Anže Lanišek, ki je po polovici preizkušnje peti (138,5 m; 143,5) in za vodilnim Prevcem zaostaja le 4,4 točke, za drugim Kobajašijem pa le 0,9 točke. V finalu bo od Slovencev nastopil še Timi Zajc, ki za rojakom Prevcem zaostaja 17 točk (134,5 m; 130,9). Brez finala je ostal Rok Oblak, že pred tem pa je brez nastopa na tekmi ostal Lovro Kos, ki je s skromnim skokom dolgim 116 metrov osvojil 53. mesto (98,8) med 66 uvrščenimi skakalci.

V kvalifikacijah pred tem je bil najboljši Avstrijec Jan Hörl (144,7 točke) pred Prevcem (140,9) in Japoncem Kobajašijem (137,4). Lanišek je bil v kvalifikacijah osmi (130,1), Zajc 14 (126,3), nastop na tekmi pa je ulovil tudi Rok Oblak na 39. mestu (107,4).

Po tej tekmi se bo karavana preselila v Falun na Švedsko, kjer bosta 25. in 26. novembra na sporedu tekmi na mali in veliki skakalnici. Od tam skakalce pot vodi na Finsko, 29. in 30. novembra dve tekmi gosti Ruka.

Izidi kvalifikacij: