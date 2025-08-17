Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Zamujen DOGE pri 0,001 $

Zakaj sem se zdaj popolnoma posvetil XYZVerse

XYZVerse | Foto XYZVerse

Foto: XYZVerse

Občutek obžalovanja lahko vztraja še dolgo po zamujeni priložnosti, še posebej, ko nizke cene prerastejo v velike valove. Medtem ko so nekateri opazovali vzlet DOGE s strani, so se pojavile nove priložnosti. XYZVerse je stopil v ospredje, pritegnil pozornost s svojim nedavnim zagonom in rastočo skupnostjo. Tukaj je, zakaj si ljudje to novo gibanje ogledujejo dvakrat.

$XYZ dosega status G.O.A.T., zgodnji vlagatelji pozicionirani za izjemen ROI

XYZVerse ($XYZ) je v nišo meme kovancev prinesel povsem nov koncept, saj združuje navdušenje nad športom z dinamično energijo kripta. Projekt, zasnovan za zagrizene ljubitelje nogometa, košarke, MMA in e-športa, presega zgolj še en žeton — to je rastoča skupnost, zgrajena okoli strasti do igre.

Z drzno vizijo Greatest of All Time (G.O.A.T.) XYZVerse meri višje kot povprečni meme kovanec. In ljudje to opažajo — pred kratkim je prejel naziv Best New Meme Project.

Kaj loči $XYZ od drugih? To ni kratkotrajni trend. Projekt ima jasen načrt poti in predano skupnost, osredotočeno na dolgoročno rast.

XYZVerse | Foto: XYZVerse Foto: XYZVerse

Podprt s športno miselnostjo je žeton $XYZ postal vrhunski tekmec, pripravljen, da premaga konkurente. $XYZ je na poti proti zmagovalnemu odru, da postane simbol časti za tiste, ki živijo in dihajo šport ter kripto.

$XYZ že dostavlja rezultate, še preden pride na trg

Predprodaja $XYZ je v teku in ponuja dostop do žetona po posebni ceni pred kotacijo.

  • Začetna cena: 0,0001 USD
  • Trenutna cena: 0,005 USD
  • Naslednja faza: 0,01 USD
  • Končna cena predprodaje: 0,02 USD

Po predprodaji bo žeton $XYZ kotiran na večjih centraliziranih in decentraliziranih borzah, ciljna cena ob kotaciji pa znaša 0,10 USD. Če bo projekt zbral dovolj kapitala za podporo tej vrednosti, bi lahko zgodnji vlagatelji ob lansiranju dosegli do 1000-kratne donose.

Do zdaj je bilo vloženih več kot 15 milijonov USD, kar odraža močno zanimanje trga. Nakup žetonov po nižji ceni v predprodaji ponuja možnost za višji ROI ob lansiranju.

Povpraševanje po $XYZ hitro narašča, kar poganja hiter napredek predprodaje. Zgodnji kupci si zagotovijo najnižje cene in s tem maksimizirajo svoj potencialni dobiček.

Pridruži se predprodaji $XYZ zdaj in poglej, kako se tvoji centi spremenijo v milijone!

Much Wow Money: Dogecoin se vrača v kripto pomlad

Dogecoin se je začel leta 2013 kot interna šala med programerjema Billyjem Marcusom in Jacksonom Palmerjem. Na logotip sta prilepila meme Shiba Inu in nastavila pravila, da se vsakih 60 sekund izdela 10.000 novih kovancev, zato pomanjkanje nikoli ni bilo cilj. Kar je sledilo, je presenetilo trg. Leta 2021 je množica spletnih oboževalcev, podprta s tviti Elona Muska, potisnila “memecoin” med prvih deset po vrednosti, ki je presegla 50 milijard USD. Vzpon je dokazal, da humor, skupnost in pravi čas lahko premaknejo pravi denar.

Danes DOGE še vedno deluje na preprostem in varnem omrežju, temelječem na proof-of-work, pri čemer ostajajo provizije nizke, prenosi pa hitri. Neskončna zaloga je primerna za napitnine, dobrodelne akcije in manjša plačila, čeprav lahko omejuje dolgoročno rast cene. V novem tržnem vzponu se meme kovanci znova segrevajo, a večina hitro izgine. DOGE izstopa z desetletno zgodovino, globoko likvidnostjo in potencialno uporabo v Muskovi sanjski super-aplikaciji X. Če se hype vrne, bi ta stari pes lahko spet pritegnil pozornost.

Zaključek

DOGE še vedno izstopa, a prvi popolnoma športni meme kovanec XYZVerse cilja na 20.000 % rasti v bikovskem trgu 2025, združuje meme, šport in skupnost v eno neustavljivo gibanje.

Več informacij o XYZVerse (XYZ) lahko najdete tukaj:

Naročnik oglasnega sporočila je XYZVerse.   

