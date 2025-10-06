Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ponedeljek,
6. 10. 2025,
7.00

Osveženo pred

1 teden, 3 dni

Oglasno sporočilo

Natisni članek

Natisni članek
noad orodje Milwaukee® Tour 2025 Milwakuee PR članek

Ponedeljek, 6. 10. 2025, 7.00

1 teden, 3 dni

Milwaukee® Tour 2025 prihaja v Slovenijo

Oglasno sporočilo

Milwaukee®, svetovno priznani inovator in proizvajalec profesionalnega orodja, bo to jesen v okviru turneje Milwaukee® Tour 2025 gostil ekskluzivne dogodke na petih lokacijah po Sloveniji.

picture 111 | Foto: Milwaukee Foto: Milwaukee

Na izbranih lokacijah boste lahko od blizu doživeli moč blagovne znamke MILWAUKEE®, si ogledali razstavni tovornjak s celotno ponudbo, izkoristili posebne promocije, se preizkusili v izzivih in osvojili privlačne nagrade. MILWAUKEE® Tour združuje strokovnjake iz različnih panog ter jim omogoča, da iz prve roke spoznajo najnovejše inovacije v svetu orodij.

Lokacije in termini postankov:

  • 6. oktober (8.00–15.00) → Marchiol d.o.o., Perhavčeva ulica 15/a, 2000 Maribor
  • 7. oktober (10.00–17.00) → Grlica d.o.o., Trnoveljska cesta 24, 3000 Celje
  • 8. oktober (10.00–17.00) → Buehnen Tehnika d.o.o., Industrijska cesta 1, 2234 Benedikt
  • 9. oktober (10.00–17.00) → Žabjek d.o.o., Hudourniška pot 2, 1000 Ljubljana
  • 10. oktober (10.00–17.00) → Vsegrad d.o.o., Trubarjeva cesta 42a, 8310 Šentjernej

Milwakuee_4 | Foto: Milwaukee Foto: Milwaukee

Obiskovalci si bodo lahko ogledali razstavni tovornjak z bogato ponudbo orodij Milwaukee® ter preizkusili akumulatorsko in vrtno akumulatorsko orodje, pribor za vrtanje in rezanje ter sisteme za shranjevanje in organizacijo. Posebno pozornost bo pritegnilo tekmovanje Packout Challenge 2025, kjer bodo spretnosti in natančnost obiskovalcev nagrajene z odličnimi nagradami.

Med dogodkom bodo na voljo tudi ekskluzivne promocije, ki veljajo samo na dan obiska.

Milwakuee_2 | Foto: Milwaukee Foto: Milwaukee

Milwaukee® Tools ni le sinonim za vrhunsko orodje – je blagovna znamka, namenjena strokovnjakom, ki zahtevajo zanesljivost, moč in vzdržljivost. Milwaukee ponuja "svet rešitev" za vse panoge in stroke: od akumulatorskih sistemov M12™, M18™ in MX FUEL™, ki zagotavljajo prilagodljivost in učinkovitost, do ročnega orodja, pribora, osebne zaščitne opreme ter akumulatorskega vrtnega orodja. Dopolnjujejo jih inovativne rešitve za shranjevanje in organizacijo PACKOUT™, medtem ko ergonomska zasnova in trpežnost orodij omogočata hitrejše in varnejše delo na vsakem področju.

MILWAUKEE® TOUR – kraj, kjer se srečajo moč, inovacije in strast do vrhunskih rešitev. To je vaša priložnost, da iz prve roke doživite kakovost in zmogljivost orodja Milwaukee®.

Dogodki pa niso namenjeni le preizkušanju orodja – ponujajo tudi priložnost za druženje s kolegi iz stroke, izmenjavo izkušenj ter pridobivanje novih idej. Strokovna ekipa Milwaukee® bo na voljo za predstavitve, nasvete in praktične prikaze, ki jih drugje ne boste videli.

Key-visual-1080x1350 | Foto: Milwaukee Foto: Milwaukee

Milwaukee® Tour 2025 v Sloveniji je idealna priložnost, da preizkusite orodja, osvojite nagrade in izkoristite ekskluzivne promocije. Od 6. do 10. oktobra v Mariboru, Celju, Benediktu, Ljubljani in Šentjerneju – pridite, preizkusite in se prepričajte, zakaj je Milwaukee® prva izbira strokovnjakov.

Nothing but HEAVY DUTY.™
Milwakuee_3 | Foto: Milwaukee Foto: Milwaukee

Naročnik oglasnega sporočila je MILWAUKEE. 

noad orodje Milwaukee® Tour 2025 Milwakuee PR članek
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.