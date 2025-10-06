Milwaukee® Tour 2025 prihaja v Slovenijo

Milwaukee®, svetovno priznani inovator in proizvajalec profesionalnega orodja, bo to jesen v okviru turneje Milwaukee® Tour 2025 gostil ekskluzivne dogodke na petih lokacijah po Sloveniji.

Foto: Milwaukee

Na izbranih lokacijah boste lahko od blizu doživeli moč blagovne znamke MILWAUKEE®, si ogledali razstavni tovornjak s celotno ponudbo, izkoristili posebne promocije, se preizkusili v izzivih in osvojili privlačne nagrade. MILWAUKEE® Tour združuje strokovnjake iz različnih panog ter jim omogoča, da iz prve roke spoznajo najnovejše inovacije v svetu orodij.

Lokacije in termini postankov: 6. oktober (8.00–15.00) → Marchiol d.o.o., Perhavčeva ulica 15/a, 2000 Maribor

7. oktober (10.00–17.00) → Grlica d.o.o., Trnoveljska cesta 24, 3000 Celje

8. oktober (10.00–17.00) → Buehnen Tehnika d.o.o., Industrijska cesta 1, 2234 Benedikt

9. oktober (10.00–17.00) → Žabjek d.o.o., Hudourniška pot 2, 1000 Ljubljana

10. oktober (10.00–17.00) → Vsegrad d.o.o., Trubarjeva cesta 42a, 8310 Šentjernej

Foto: Milwaukee

Obiskovalci si bodo lahko ogledali razstavni tovornjak z bogato ponudbo orodij Milwaukee® ter preizkusili akumulatorsko in vrtno akumulatorsko orodje, pribor za vrtanje in rezanje ter sisteme za shranjevanje in organizacijo. Posebno pozornost bo pritegnilo tekmovanje Packout Challenge 2025, kjer bodo spretnosti in natančnost obiskovalcev nagrajene z odličnimi nagradami.

Med dogodkom bodo na voljo tudi ekskluzivne promocije, ki veljajo samo na dan obiska.

Foto: Milwaukee

Milwaukee® Tools ni le sinonim za vrhunsko orodje – je blagovna znamka, namenjena strokovnjakom, ki zahtevajo zanesljivost, moč in vzdržljivost. Milwaukee ponuja "svet rešitev" za vse panoge in stroke: od akumulatorskih sistemov M12™, M18™ in MX FUEL™, ki zagotavljajo prilagodljivost in učinkovitost, do ročnega orodja, pribora, osebne zaščitne opreme ter akumulatorskega vrtnega orodja. Dopolnjujejo jih inovativne rešitve za shranjevanje in organizacijo PACKOUT™, medtem ko ergonomska zasnova in trpežnost orodij omogočata hitrejše in varnejše delo na vsakem področju.

MILWAUKEE® TOUR – kraj, kjer se srečajo moč, inovacije in strast do vrhunskih rešitev. To je vaša priložnost, da iz prve roke doživite kakovost in zmogljivost orodja Milwaukee®.

Dogodki pa niso namenjeni le preizkušanju orodja – ponujajo tudi priložnost za druženje s kolegi iz stroke, izmenjavo izkušenj ter pridobivanje novih idej. Strokovna ekipa Milwaukee® bo na voljo za predstavitve, nasvete in praktične prikaze, ki jih drugje ne boste videli.

Foto: Milwaukee

Milwaukee® Tour 2025 v Sloveniji je idealna priložnost, da preizkusite orodja, osvojite nagrade in izkoristite ekskluzivne promocije. Od 6. do 10. oktobra v Mariboru, Celju, Benediktu, Ljubljani in Šentjerneju – pridite, preizkusite in se prepričajte, zakaj je Milwaukee® prva izbira strokovnjakov. Nothing but HEAVY DUTY.™

Foto: Milwaukee

Naročnik oglasnega sporočila je MILWAUKEE.