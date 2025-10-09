Nova vloga razsmernikov in baterij v spreminjajočem se energetskem sistemu

Slovenci smo se v zadnjih letih množično odločali za naložbe v sončne elektrarne. Glavni razlog je bil letni obračun, ki je omogočal preprosto načrtovanje prihrankov – kar si proizvedel, si tudi porabil.

Foto: Erasol d.o.o.

Zakaj se sistem še vedno splača?

Čeprav letnega obračuna ni več, nove tehnologije – predvsem pametni razsmerniki in baterije – omogočajo, da gospodinjstva in podjetja postanejo bolj samozadostna in energetsko neodvisna kot kadarkoli prej. Sodobni sistemi prinašajo podobno dobo vračila naložbe kot prej, hkrati pa veliko večjo fleksibilnost.

Z baterijo presežke energije shranite za kasnejšo uporabo, razsmernik pa skrbi, da vaš sistem pametno uravnava proizvodnjo, porabo in shranjevanje. To pomeni, da elektriko uporabljate takrat, ko to potrebujete – ne pa takrat, ko to narekuje sonce ali državni predpisi glede omrežnine.

Foto: Erasol d.o.o.

Energetska neodvisnost v času negotovosti

Nihče ne ve, koliko bo konična moč to zimo in kakšne bodo cene elektrike čez leto dni. Država pogoje ves čas spreminja, zato so klasični izračuni prihrankov na dolgi rok precej tvegani. A z baterijo in pametnim razsmernikom ste lahko pripravljen na vse:

Samozadostnost – manjša odvisnost od omrežja in dobaviteljev.

– manjša odvisnost od omrežja in dobaviteljev. Zaščita pred spremembami – tudi če država uvede nove tarife ali omejitve, vaš sistem ostaja prilagodljiv.

– tudi če država uvede nove tarife ali omejitve, vaš sistem ostaja prilagodljiv. Varnost – ob morebitnih izpadih elektrike imate lasten vir

energije.

Pametni razsmernik – več kot le pretvornik Razsmernik danes ni več le naprava, ki enosmerni tok spremeni v izmeničnega. Postal je pravi energetski menedžer, ki: spremlja proizvodnjo in porabo,

optimizira izrabo energije,

omogoča priklop baterije in njeno pametno polnjenje in praznjenje ,

, komunicira z omrežjem in se prilagaja njegovim zahtevam,

omogoča rezanje konic porabe , s čimer se znižujejo stroški omrežnine,

, s čimer se znižujejo stroški omrežnine, omogoča priklop agregata, ki zagotovi dolgotrajno neodvisnost od omrežja v primeru izpadov.

Foto: Erasol d.o.o.

Pri Erasolu priporočamo razsmernike Growatt WIT od 5 do 15 kilovatov (kW), ki so odlična izbira za gospodinjstva in manjša podjetja. Na en razsmernik je mogoče priklopiti do 24 kW panelov, kar omogoča kasnejše razširitve. Smiselno je izbrati razsmernik z nekoliko večjo močjo, saj s tem dobite dodatno rezervo za prihodnost in močnejše rezervno napajanje.

Za večja podjetja pa so na voljo močnejši modeli: WIT 30–50 kW za srednja podjetja in WIT 65-100 kW v kombinaciji z baterijskimi sistemi ACE za industrijo, logistiko in hotele.

Baterija – ključ do prihrankov in varnosti

Baterija omogoča, da:

porabite več lastne energije (namesto da jo oddate v omrežje),

(namesto da jo oddate v omrežje), znižate stroške omrežnine z zmanjševanjem konične moči,

z zmanjševanjem konične moči, hranite elektriko za noč ali ob višjih cenah.

Za gospodinjstva večinoma zadošča baterija med 10 in 20 kilovat urami (kWh), saj to pokrije večerni in nočni del porabe ter omogoča do 70 % samooskrbe. Če pa ima gospodinjstvo električni avto ali nima možnosti oddajanja presežkov v omrežje, je smiselno izbrati večjo kapaciteto – tudi do 40 kWh.

Tipičen sistem z 11 kW panelov, 20 kWh baterijo in 15 kW razsmernikom je pri Erasolu na voljo že za 7.998 evrov po odbitku subvencije.

Foto: Erasol d.o.o.

Erasol za podjetja priporoča modularne baterije Growatt AXE in ACE, ki jih je mogoče prilagoditi glede na velikost porabe – od 20 kWh pri manjših poslovnih objektih pa vse do več sto kWh v industriji. Modularna zasnova omogoča postopno širitev sistema in dolgoročno stabilnost.

Foto: Erasol d.o.o.

Erasol – vaš partner za prihodnost

V podjetju Erasol pri vsakem projektu svetujemo, kako zasnovati sistem, da bo prinašal koristi ne le danes, temveč tudi čez 10 ali 15 let. Našim strankam pomagamo pri:

določanju ustrezne moči panelov (z najmočnejšim 23,5-% izkoristkom ),

), izbiri pravega razsmernika (npr. Growatt WIT),

določanju optimalne kapacitete baterije,

pripravi sistema na prihodnje tržne pogoje,

zagotavljanju rednega vzdrževanja in podpore.

Pripravljenost na prihodnost

Energetski trg se bo še naprej spreminjal. Novi sistemi z razsmernikom in baterijo vam dajejo svobodo, da se na spremembe odzovete. Če bo država uvedla nove ukrepe, boste pripravljeni. Če bodo cene elektrike narasle, boste zaščiteni.

Zato lahko rečemo: nova generacija sončnih elektrarn ni slabša od starih – je boljša. Prinaša primerljivo vračilno dobo, večjo samozadostnost in predvsem miren spanec v času, ko nihče ne ve, kaj prinaša jutri.

Za brezplačno svetovanje nas kontaktirajte v Erasol in si na naši spletni strani pripravite hiter izračun svoje sončne elektrarne z baterijo. Tako boste najbolje videli, kaj vam prinaša prehod v energetsko prihodnost.

Naročnik oglasnega sporočila je ERASOL D.O.O.