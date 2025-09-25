Gradite hišo? S to odločitvijo si lahko znižate račune za elektriko za vedno.

Gradnja nove hiše je eden največjih življenjskih projektov. Vsaka odločitev, ki jo sprejmemo v tej fazi, vpliva na udobje bivanja, stroške in trajnost prihodnjega doma. Med številnimi vprašanji, s katerimi se soočajo bodoči lastniki, ostaja ključno to, ali se sončna elektrarna danes še izplača?

Odgovor je – še kako! Če sončno elektrarno načrtujete že v fazi gradnje, je izkoristek največji, hkrati pa se izognete številnim dodatnim stroškom, ki nastanejo pri naknadni vgradnji.

V času, ko so cene elektrike vse bolj nepredvidljive, omrežnina pa vedno bolj kompleksna, se lastna proizvodnja energije izkaže za zanesljivo dolgoročno rešitev. Pri tem ima novogradnja veliko prednost: omogoča optimalno tehnično in prostorsko pripravo, kar pomeni nižje stroške, manj zapletov ter bistveno večjo učinkovitost celotnega sistema.

Še več – z ustreznim načrtovanjem lahko že vnaprej zagotovite vse potrebno za rezervno napajanje, shranjevanje energije v bateriji, polnilnico za električno vozilo in pametno upravljanje porabe. Vse to brez dodatnega razbijanja sten, naknadnih prilagoditev ali vidnih kablov, ki so pri obstoječih objektih pogosto neizogibni.

Vas zanima, kakšno sončno elektrarno potrebujete za svojo novogradnjo? V podjetju ERASOL so pripravili spletni izračun, s pomočjo katerega lahko preverite, kako velika sončna elektrarna in hranilnik električne energije bi bila potrebna za vaš novi dom. Spletni izračun vam bo omogočil tudi oceno vrednosti takšne naložbe. Preizkusite ga sami.

Foto: Erasol

Zakaj je sončna elektrarna idealna izbira za novogradnjo?

Vgradnja sončne elektrarne že med gradnjo nove hiše omogoča največjo prilagodljivost, optimalno razporeditev vseh komponent in dolgoročne finančne prihranke. Ker elektroinštalacije še niso izvedene, je vključitev sončne elektrarne v ta proces precej bolj preprosta in stroškovno ugodna. Tako se izognete posegom, ki so sicer pogosto neizogibni pri kasnejši montaži.

Pomembna prednost novogradnje je tudi možnost, da vnaprej predvidite ustrezen energetski prostor, v katerega boste brez težav namestili vse ključne komponente sistema – od elektroomarice do razsmernika in baterijskega hranilnika. Ti elementi zahtevajo dovolj prostora, dobro prezračevanje in upoštevanje požarnih varnostnih standardov, zato je odločitev, da jih načrtujete že v tej fazi, strateško najbolj smiselna. Tako zagotovite dolgoročno varno in zanesljivo delovanje celotnega sistema, brez kompromisov glede prostora ali dostopnosti za servis.

Foto: Erasol

Del priprave vključuje tudi ustrezno ozemljitev razsmernika

Priporočena je izvedba z vodnikom preseka 16 kvadratnih milimetrov, ki zagotavlja učinkovito odvajanje napetosti v primeru motenj ali okvar. Razsmernik potrebuje stabilno internetno povezavo, kar omogoča sprotno spremljanje proizvodnje in porabe energije prek aplikacije, pa tudi oddaljen servis in diagnostiko v primeru težav. Ker se vse to izvaja v fazi elektroinštalacij, lahko kable preprosto skrijete in prilagodite arhitekturi hiše, kar še dodatno izboljša estetski in tehnični rezultat.

Priprava na prihodnost električne mobilnosti

Pri sodobni novogradnji je smiselno razmišljati tudi o prihodnosti mobilnosti. Tudi če v tem trenutku še ne uporabljate električnega vozila, je priporočljivo, da že zdaj pripravite napeljavo za domačo polnilnico. To vključuje električni kabel primernega preseka ter komunikacijske kable UTP, ki omogočajo pametno upravljanje in povezljivost v prihodnosti. S tem se izognete naknadnim gradbenim posegom in omogočite preprosto priključitev takoj, ko bo potreba po tem nastala.

Foto: Shutterstock

Napajanje celotne hiše prek razsmernika za več nadzora in varnosti

Pomemben vidik je tudi način napajanja celotne hiše. Podjetje Erasol priporoča, da je glavni električni dovod speljan neposredno do razsmernika sončne elektrarne, od koder se nato napajajo vsi porabniki v objektu. Takšna zasnova omogoča boljši nadzor nad porabo, učinkovitejšo zaščito naprav ter možnost, da v primeru izpada omrežja sistem samodejno preklopi na rezervno napajanje določenih tokokrogov – na primer za hladilnik, razsvetljavo ali polnilnico.

Rezervno napajanje kot zaščita pred izpadi

Velika prednost sončne elektrarne z baterijskim hranilnikom je možnost rezervnega napajanja v primeru izpada električne energije. To pomeni, da vaš dom tudi ob motnjah v javnem omrežju ne ostane v temi. Najpomembnejše naprave, kot so hladilnik, ogrevalni sistem, internetni usmerjevalnik ali osvetlitev, lahko še naprej nemoteno delujejo. Če ste na podeželju ali v območju z manj stabilno električno infrastrukturo, takšna rešitev prinaša izjemno varnost in zanesljivost. Sistem se ob izpadu samodejno preklopi na baterijsko napajanje, vi pa tega skorajda ne občutite, niti vam ni treba ukrepati.

Foto: Erasol

Z rezanjem konic do nižje omrežnine in večje učinkovitosti

Poleg rezervnega napajanja je vse bolj aktualen tudi koncept t. i. rezanja konic. Gre za to, da elektrarna skupaj z baterijo pomaga uravnavati največjo porabo v določenem trenutku, denimo takrat, ko hkrati uporabljate pečico, toplotno črpalko in še pralni stroj. Sistem v teh primerih del energije zagotovi iz baterije, s čimer se zniža trenutna konična moč, ki jo merijo distributerji. To ima za uporabnika dvojno korist: manjša obremenitev elektroinštalacije in nižji stroški omrežnine, saj se fiksni del računa za elektriko določa prav na podlagi teh najvišjih konic. Rezanje konic tako pomeni boljšo optimizacijo porabe, večjo energetsko učinkovitost in še dodatne dolgoročne prihranke.

Foto: Erasol

Pravočasno načrtovanje je ključ do popolnega sistema

V podjetju Erasol vedno znova poudarjajo, kako pomembno je, da z njimi stopite v stik že v fazi načrtovanja novogradnje, ko je še čas, da se vse ustrezno pripravi brez dodatnih stroškov in naknadnih prilagoditev. Prevečkrat se namreč zgodi, da se investitorji za sončno elektrarno odločijo prepozno, ko so stene že zaključene, razsmernik nima pravega mesta, kabli pa so vidni in moteči.

Tehnologija in predpisi se hitro spreminjajo, zato rešitve, ki so bile pred letom ali dvema morda optimalne, danes pogosto niso več aktualne. Če se z izkušenimi strokovnjaki pogovorite pravočasno, se lahko v fazi elektroinštalacij pripravi vse – od dovodov, internetne povezave in ozemljitve do prostora za baterijo, omarico in celo domačo polnilnico.

Foto: Erasol

Dodaten razlog za pravočasno odločitev – do 40 odstotkov subvencije

Poleg vseh tehničnih in dolgoročnih koristi je trenutno še vedno na voljo tudi državna subvencija, ki jo za naložbe v sončne elektrarne s hranilniki (ali samo hranilnike) podeljuje Borzen. Višina subvencije lahko znaša do 675 evrov na kilovat inštalirane moči elektrarne, kar lahko pokrije tudi do 40 odstotkov celotne investicije. V praksi to pomeni okoli šest tisoč evrov nepovratnih sredstev.

Čeprav je bil sistem netmeteringa ukinjen, to danes ne zmanjšuje ekonomske upravičenosti naložbe, saj pametno upravljanje energije in vključen hranilnik omogočata še večjo stopnjo samooskrbe. S subvencijo, ki je še vedno na voljo, se začetna naložba lahko povrne v od šestih do osmih letih, kar je primerljivo ali celo ugodneje kot v preteklosti.

kombinacija sončne elektrarne in hranilnika, saj lahko s tem ne samo zmanjšate odvisnost od omrežja, temveč tudi pametno porabljate energijo takrat, ko je to finančno najugodneje. Za novogradnje to pomeni popoln korak v smeri energetske neodvisnosti in dolgoročne stabilnosti stroškov. Največje prihranke pa prinaša ravno, saj lahko s tem ne samo zmanjšate odvisnost od omrežja, temveč tudi pametno porabljate energijo takrat, ko je to finančno najugodneje. Za novogradnje to pomeni popoln korak v smeri energetske neodvisnosti in dolgoročne stabilnosti stroškov.

Foto: Erasol d.o.o.

Visokonapetostne baterije za večji izkoristek

V podjetju Erasol strankam ponujajo visokonapetostne baterije, ki so z vidika ustvarjanja prihrankov bolj dobrodošle, in nizkonapetostne baterije, ki so cenovno ugodnejše. Visokonapetostne baterije imajo tri odstotke manj izgube pri sprejemanju in oddajanju kot nizkonapetostne, kar pri rednem dnevnem praznjenju in polnjenju pomeni, da boste lahko vsak dan porabili šest odstotkov več energije. Visokonapetostne baterije zdržijo tudi nižjo temperaturo in so bolje zaščitene pred vplivi okolja ter jih je možno delno namestiti v zakrite zunanje prostore. Glavna prednost nizkonapetostnih baterij je predvsem nizka cena in so posledično pogostejše v uporabi.