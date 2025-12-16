Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

hokej Zug Nik Christian Petrovič Matic Török Ilves hokejska liga prvakov

Torek, 16. 12. 2025, 10.22

12 ur, 3 minute

Hokejska liga prvakov, četrtfinale (povratne tekme)

Kluba s slovenskim pridihom preobrat in napredovanje lovita doma

Matic Török, Ilves | Ilves Matica Töröka preobrat lovi na domačem ledu. | Foto Guliverimage

Ilves Matica Töröka preobrat lovi na domačem ledu.

Foto: Guliverimage

Znani bodo polfinalisti hokejske lige prvakov. V igri za napredovanje sta tudi kluba dveh legionarjev. Ilves Matica Töröka je na uvodni četrtfinalni tekmi proti aktualnemu švedskemu prvaku in zmagovalcu lige prvakov 2014/15 Luleå izgubil z 2:3, preobrat bo tako lovil na domačem ledu. Tudi švicarski Zug, pri katerem v ligi prvakov letos priložnost dobiva mladi napadalec Nik Christian Petrovič, je na uvodni četrtfinalni tekmi izgubil. Na gostovanju pri finskem klubu Lukko je klonil z 1:3, zvečer pa bo v Švici iskal preobrat.

Matic Török, Ilves
Sportal Törökovi boj za polfinale začeli s tesnim porazom, Petrovičevi izgubili na Finskem

Preostala para četrtfinala sta prav tako precej severnjaško obarvana: švedski klub Brynas se meri s finskim prvakom Kalpa Kuopio, tretji švedski kolektiv v četrtfinalu Frölunda pa z nemškim Ingolstadtom. Na prvih tekmah sta zmagala Brynas (5:1) in Frölunda (3:1).

Polfinale je predvideno sredi januarja, finale, v katerem bo odločala ena tekma, pa po olimpijskih igrah, 3. marca.

Hokejska liga prvakov, četrtfinale (povratne tekme):

Torek, 16. december

