Kluba s slovenskim pridihom preobrat in napredovanje lovita doma

Znani bodo polfinalisti hokejske lige prvakov. V igri za napredovanje sta tudi kluba dveh legionarjev. Ilves Matica Töröka je na uvodni četrtfinalni tekmi proti aktualnemu švedskemu prvaku in zmagovalcu lige prvakov 2014/15 Luleå izgubil z 2:3, preobrat bo tako lovil na domačem ledu. Tudi švicarski Zug, pri katerem v ligi prvakov letos priložnost dobiva mladi napadalec Nik Christian Petrovič, je na uvodni četrtfinalni tekmi izgubil. Na gostovanju pri finskem klubu Lukko je klonil z 1:3, zvečer pa bo v Švici iskal preobrat.

Preostala para četrtfinala sta prav tako precej severnjaško obarvana: švedski klub Brynas se meri s finskim prvakom Kalpa Kuopio, tretji švedski kolektiv v četrtfinalu Frölunda pa z nemškim Ingolstadtom. Na prvih tekmah sta zmagala Brynas (5:1) in Frölunda (3:1).

Polfinale je predvideno sredi januarja, finale, v katerem bo odločala ena tekma, pa po olimpijskih igrah, 3. marca.

Hokejska liga prvakov, četrtfinale (povratne tekme):

Torek, 16. december

