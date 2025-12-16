Med vzponom po poti Čez Čiprje je življenje izgubil mladi Američan. Potem ko se je za njim izgubila vsaka sled in se ni javil na telefon, je njegovo dekle za pomoč prosilo gorske reševalce. Pokojnega mladeniča so našli pod drevjem na strmem pobočju.

Pripadniki Gorske reševalne službe Bohinj so se po prejetem obvestilu v ponedeljek zvečer odpeljali proti Uskovnici. Na podlagi lokacije planinčevega telefona so ugotovili, da je ta blizu planine Trstje.

"Takšnih intervencij si nikakor ne želimo"

"V vpadnici signala smo skrenili s poti in skušali najti varne prehode čez strm teren. Kakšnih 200 metrov nižje se nam je zdelo, da slišimo zvok telefona, v resnici pa se je trop volkov zabaval z kdo bi vedel s čim. Ob tej 'glasbeni' spremljavi smo tavali levo, desno, dol in gor, dokler nismo pod drevjem zagledali ležeče moške postave. Takoj je bilo jasno, da mladeniču žal ne moremo več pomagati," so v objavi na družbenem omrežju Facebook zapisali gorski reševalci.

Kot so dodali, so pokojnega planinca previdno preložili na nosila in ga z vrvno tehniko dvignili nazaj na pot ter ga v zgodnjih jutranjih urah pripeljali na Uskovnico, kjer ga je prevzela pogrebna služba.

"Takšnih intervencij si nikakor ne želimo, vseeno pa se z njimi vsako leto srečamo kar nekajkrat. Danes je v naših prelepih hribih za vedno ostalo že šesto življenje letos. Veliko – predvsem za družine, pa tudi za nas, ki moramo takšne nesreče predelati. Življenje nam pri tem ne prizanaša in teče dalje, mi pa hočeš nočeš z njim. Današnji delovni dan bo tako žalosten in še kako zaspan," so dodali in svojcem izrazili iskreno sožalje.