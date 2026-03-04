Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

K. M.

Sreda,
4. 3. 2026,
20.53

Osveženo pred

8 minut

Sreda, 4. 3. 2026, 20.53

8 minut

Sajovic: Razmere se spreminjajo iz ure v uro

K. M.

"Razmere so izjemne, spreminjajo se iz ure v uro. Do jutri bo doma več kot 500 ljudi s štirimi letali," je povedal minister Borut Sajovic.

"Razmere so izjemne, spreminjajo se iz ure v uro. Do jutri bo doma več kot 500 ljudi s štirimi letali," je povedal minister Borut Sajovic.

Foto: STA

"Varnost ljudi je na prvem mestu, ljudje ne prihajajo iz turističnega potovanja, ampak z območja, kjer je vojna. Čutim bolečino, strah prizadetih ljudi, tudi negotovost svojcev, ki so doma ali na Brniku," je v oddaji 24 ur povedal obrambni minister Borut Sajovic in dodal, da bo na Brnik v prihodnji uri, ko bo z Bližnjega vzhoda, natančneje iz Maskata prispelo prvo letalo s 144 slovenskimi potniki, odšel tudi sam, poskrbeli pa so tudi za psihoterapevtsko in psihološko pomoč. Pove, da se razmere sicer iz ure v uro spreminjajo, a da delajo vse, da bi se slovenski potniki varno vrnili domov.

"Razmere so izjemne, spreminjajo se iz ure v uro. Do jutri bo doma več kot 500 ljudi s štirimi letali. Tretjina vlade dela za to in to je naša prioritetna naloga. Dobro sodelujemo, smo povezani," je v oddaji 24ur o evakuaciji slovenskih potnikov iz držav Bližnjega vzhoda povedal obrambni minister Borut Sajovic.

Jutri bo proti Sloveniji poletelo še eno letalo 

V četrtek po krajevnem času bo nato iz Maskata proti Sloveniji poletelo še eno letalo družbe Jordan Aviation. Na njem bo predvidoma okoli 140 državljanov Slovenije.

"Smo najbrž ena petih evropskih držav, ki ji uspeva evakuacija. So države, ki imajo svoje letalske družbe nedaleč od nas in so v regiji še vsi njihovi ljudje. Prosim za enotnost, mirnost, potrpljenje in zagotovo bo vse v redu. Ključno je, da ljudje pridejo varno domov," je še povedal Sajovic.

Slovenija zagotovila štiri evakuacijske lete 

Skupno je tako Slovenija v skladu s potrebami doslej zagotovila štiri evakuacijske lete. Kot so povedali viri, se bodo leti nadaljevali, dokler ne bodo vseh slovenskih državljanov, ki so ali še bodo zaprosili za to, varno pripeljali domov.

"Razmere so negotove. Zračni prostor se odpira in zapira, enkrat je ena država varnejša, drugič druga. Do jutri dopoldan bodo pri nas štiri letala, potem bomo videli točne številke in nadaljevali z evakuacijo," je še pojasnil obrambni minister. "Nihče ne bo ostal sam, vsem bomo pomagali," je sklenil. 

