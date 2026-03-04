To je končni načrt Izraela in ZDA za Iran!

V zadnjih dneh je izraelska vojska sistematično ciljala na strukture iranske represivne države, aparata, ki je brutalno zatrl proteste in je odgovoren za tisoče smrtnih žrtev. To so storili v upanju, da se bo odprl prostor za ljudsko vstajo in strmoglavljenje islamskega režima, piše Wall Street Journal.

Zračni napadi so bili usmerjeni na ljudi, odgovorne za notranjo varnost. Od pripadnikov paravojaških sil Basij do visokih obveščevalnih uradnikov, je sporočila izraelska vojska.

Združene države so napadle tudi posamezne varnostne ustanove, vključno s teheranskim sedežem Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC), močne organizacije, katere naloga je obramba in ohranjanje režima.

Revolucionarna garda in paravojaške sile Basij so bili glavni storilci krvavega zatiranja protivladnih protestnikov januarja. Spravili sta se na množice in ubili na tisoče ljudi v enem najsmrtonosnejših političnih spopadov na svetu v zadnjih desetletjih. Policija in obveščevalne agencije so zatrle shode in izvedle množične aretacije.

Cilj je sprememba režima

Izraelski uradniki so izjavili, da želijo represivnemu aparatu povzročiti dovolj škode iz zraka, da bi državljanom odprli prostor za ukrepanje na terenu. Medtem ko si Izrael že leta prizadeva oslabiti Teheran z vojaškimi akcijami in tajnimi operacijami, se zdi, da je zdaj sklenil, da je cilj sprememba režima.

Vendar pa to ne bo lahko doseči samo z zračno močjo, opozarjajo analitiki. "Če je izračun, da bodo zračni napadi delo dokončali od zgoraj, Iranci pa od spodaj, je to tveganje brez jasnega zgodovinskega precedensa," je dejal Ali Vaez, direktor iranskega programa pri Mednarodni krizni skupini in dodal: "To ignorira odpornost utrjenih avtoritarnih sistemov, kot je Islamska republika."

Med nedeljskimi tarčami je bil tudi sedež baze islamske revolucionarne garde (IRGC), imenovan Tharallah, ki je ključno središče za usklajevanje zatiranja protestov. V času nemirov Tharallah usklajuje delo obveščevalnih služb, policije in Basija, vključno s psihološkimi operacijami.

V ponedeljek je islamska revolucionarna garda (IRGC) poslala sporočila na mobilne telefone prebivalcem tega mesta, v katerih jih je pozvala, naj prijavijo kakršno koli premikanje orožja ali vojaško dejavnost. Foto: Guliverimage

Zadeli tudi iransko policijo, ki je zatirala proteste in aretirala civiliste

Izraelska vojna letala so zadela tudi sedež specialnih enot Faraj, iranske policije, ki je odgovorna za zatiranje nemirov. Iran je kasneje potrdil smrt Farajevega obveščevalnega vodje Golamreze Rezaiana. "Ti organi so bili med drugim odgovorni za nasilno zatiranje protestov in aretacije civilistov," je sporočila izraelska vojska.

Napadi usmerjeni tudi na kurdska območja

Skupne ameriško-izraelske operacije so usmerjene tudi na varnostne strukture na kurdskih območjih zahodnega Irana, tradicionalnih trdnjavah nasprotnikov režima.

V kurdskem mestu Sanandai so v ponedeljkovih napadih bile zadete policijske postaje in center za pridržanje, ki jih nadzorujejo obveščevalne službe in Revolucionarna garda, je sporočila organizacija za človekove pravice Hengaw. Teheran je napade priznal, vendar trdi, da so bila prizadeta stanovanjska območja.

Kurdi in druge etnične manjšine so deležni posebne pozornosti režima, so skupnosti z močno identiteto, ki se nahajajo ob mejah in so pogosto oborožene. Dodaten dejavnik so iranski kurdski borci v Iraku, ki bi lahko prečkali mejo, če bi se varnostni nadzor oslabil.

Trump za podporo skupinam v Iranu

Po navedbah ameriških uradnikov je predsednik Donald Trump odprt za podporo skupinam v Iranu, ki so pripravljene na oborožen boj proti režimu. Trump se je tako v nedeljo že pogovarjal s kurdskimi voditelji.

Iranske varnostne sile so pogosto množično nameščene na kurdskih območjih, januarja pa so nasilno zatrle proteste v Sanandaju. V ponedeljek je islamska revolucionarna garda (IRGC) poslala sporočila na mobilne telefone prebivalcem tega mesta, v katerih jih je pozvala, naj prijavijo kakršno koli premikanje orožja ali vojaško dejavnost.

Po podatkih aktivistov za človekove pravice v Iranu je bilo potrjenih več kot 7000 mrtvih. Foto: Guliverimage