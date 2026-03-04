Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Sreda,
4. 3. 2026,
19.43

Osveženo pred

1 ura, 13 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06

Natisni članek

Natisni članek
električna energija napad vojna Izrael Iran Irak

Sreda, 4. 3. 2026, 19.43

1 ura, 13 minut

Irak prizadel popoln izpad električne energije

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06
Irak | Irak je bil od sobote že večkrat tarča napadov. | Foto Guliverimage

Irak je bil od sobote že večkrat tarča napadov.

Foto: Guliverimage

Iraško ministrstvo za električno energijo je danes sporočilo, da je po celotni državi prišlo do izpada elektrike. Vzrok za izpad še preučuje. Irak je bil sicer od začetka vojne med Iranom, ZDA in Izraelom že večkrat tarča napadov.

"Električno omrežje je popolnoma izpadlo v vseh iraških provincah," je po poročanju iraške tiskovne agencije INA sporočilo ministrstvo. Dodalo je, da poskušajo ugotoviti vzrok izpada elektrike ter da je začelo obnovo elektrarn in druge infrastrukture.

Tudi danes poročali o napadih z droni

Irak je bil od sobote, ko sta Izrael in ZDA začela napade na Iran, ta pa je nato sprožil povračilne napade na Izrael ter ameriška oporišča in druge cilje v zalivskih državah, že večkrat tarča napadov.

Tudi danes so iz države poročali o napadih z droni. Dva varnostna vira sta denimo za francosko tiskovno agencijo AFP sporočila, da so v bližini letališča v Bagdadu sestrelili dva drona. Kot sta dodala, žrtev ali škode ni bilo.

električna energija napad vojna Izrael Iran Irak
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.