Iransko vojno ladjo, ki se je danes potopila pred obalo Šrilanke v Indijskem oceanu, je napadla in potopila ameriška podmornica, je sporočil ameriški obrambni minister Pete Hegseth. Na novinarski konferenci je med drugim napovedal nadaljevanje napadov na Iran ter dodal, da Kitajska in Rusija nista dejavnika pri odločanju ZDA glede vojne.

"Ameriška podmornica je potopila iransko vojno ladjo, ki je mislila, da je varna v mednarodnih vodah," je dejal Hegseth, ki potopljene ladje sicer ni poimenoval.

Napad je opisal za "tiho smrt" in prvo ameriško potopitev sovražnikove ladje od druge svetovne vojne. "Tako kot v tisti vojni se borimo za zmago," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal Hegseth.

Rešili 32 hudo poškodovanih mornarjev

Šrilanške sile so pred tem s krova iranske fregate IRIS Dena rešile 32 hudo poškodovanih mornarjev. Zatem pa so lokalne oblasti poročale, da je po napadu na fregato s 180-člansko posadko umrlo najmanj 80 ljudi.

Obrambni minister Kitajsko in Rusijo označil za nepomembna dejavnika

Ob tem je Hegseth na današnji novinarski konferenci Kitajsko in Rusijo označil za nedejavnika pri odločanju ZDA o vojni proti Iranu. "Nimam sporočila zanju in tukaj nista ravno pomemben dejavnik. Naša težava ni z njima," je dejal in dodal, da se ZDA osredotočajo izključno na končanje "jedrske ambicije Irana".

Novi valovi ameriških napadov

Obrambni minister je prav tako poudaril, da ZDA v vojni z Iranom zmaguje odločno, uničujoče in brez milosti. "Minili so šele štirje dnevi, vendar si bodo ZDA, kot je dejal predsednik Donald Trump, vzele ves potrebni čas za zagotovitev uspeha operacije," je povedal, navaja britanski BBC.

Napovedal je nove valove ameriških napadov. "To nikoli ni bil mišljen kot pošten boj in tudi ni. Prihajajo vedno večji valovi, smo šele na začetku. Ob tem je pohvalil Izrael, ki sodeluje na strani ZDA v napadih na Iran, in dejal, da se njihova vloga v vojni izvaja z "neprimerljivo spretnostjo in železno odločnostjo".

Povedal je še, da Washington preiskuje napad na dekliško šolo v Iranu, v katerem je po iranskih trditvah umrlo 168 ljudi, večino otrok. "Seveda nikoli ne ciljamo civilnih tarč in zadevo preučujemo," je dodal.