Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Sreda,
4. 3. 2026,
19.10

Osveženo pred

19 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
Pete Hegseth Donald Trump Vojna v Iranu

Sreda, 4. 3. 2026, 19.10

19 minut

Iransko fregato v Indijskem oceanu potopila ameriška podmornica #video

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Iransko vojno ladjo, ki se je danes potopila pred obalo Šrilanke v Indijskem oceanu, je napadla in potopila ameriška podmornica, je sporočil ameriški obrambni minister Pete Hegseth. Na novinarski konferenci je med drugim napovedal nadaljevanje napadov na Iran ter dodal, da Kitajska in Rusija nista dejavnika pri odločanju ZDA glede vojne.

"Ameriška podmornica je potopila iransko vojno ladjo, ki je mislila, da je varna v mednarodnih vodah," je dejal Hegseth, ki potopljene ladje sicer ni poimenoval.

Napad je opisal za "tiho smrt" in prvo ameriško potopitev sovražnikove ladje od druge svetovne vojne. "Tako kot v tisti vojni se borimo za zmago," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal Hegseth.

Rešili 32 hudo poškodovanih mornarjev

Šrilanške sile so pred tem s krova iranske fregate IRIS Dena rešile 32 hudo poškodovanih mornarjev. Zatem pa so lokalne oblasti poročale, da je po napadu na fregato s 180-člansko posadko umrlo najmanj 80 ljudi.

Obrambni minister Kitajsko in Rusijo označil za nepomembna dejavnika

Ob tem je Hegseth na današnji novinarski konferenci Kitajsko in Rusijo označil za nedejavnika pri odločanju ZDA o vojni proti Iranu. "Nimam sporočila zanju in tukaj nista ravno pomemben dejavnik. Naša težava ni z njima," je dejal in dodal, da se ZDA osredotočajo izključno na končanje "jedrske ambicije Irana".

Novi valovi ameriških napadov

Obrambni minister je prav tako poudaril, da ZDA v vojni z Iranom zmaguje odločno, uničujoče in brez milosti. "Minili so šele štirje dnevi, vendar si bodo ZDA, kot je dejal predsednik Donald Trump, vzele ves potrebni čas za zagotovitev uspeha operacije," je povedal, navaja britanski BBC.

Napovedal je nove valove ameriških napadov. "To nikoli ni bil mišljen kot pošten boj in tudi ni. Prihajajo vedno večji valovi, smo šele na začetku. Ob tem je pohvalil Izrael, ki sodeluje na strani ZDA v napadih na Iran, in dejal, da se njihova vloga v vojni izvaja z "neprimerljivo spretnostjo in železno odločnostjo".

Povedal je še, da Washington preiskuje napad na dekliško šolo v Iranu, v katerem je po iranskih trditvah umrlo 168 ljudi, večino otrok. "Seveda nikoli ne ciljamo civilnih tarč in zadevo preučujemo," je dodal.

Donald Trump
Novice ZDA: Iran je poskušal ubiti Trumpa

Pete Hegseth Donald Trump Vojna v Iranu
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.