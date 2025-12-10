V torek okoli 16. ure je bila policija obveščena o delovni nezgodi med sečnjo lesa med Grgarjem in naseljem Zagora v občini Nova Gorica. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je 68-letni moški sam opravljal sečnjo lesa za lastno uporabo v gozdu. Na moškega naj bi padlo drevo in ga poškodovalo tako, da mu reševalci ob prihodu niso mogli več pomagati.

Oseminšestdesetletni moški je po podatkih policije sam opravljal sečnjo lesa za lastno uporabo v gozdu nekaj sto metrov stran od lokalne ceste iz Grgarja proti Ravnici.

Nanj naj bi padlo drevo in ga poškodovalo

Po prvih podatkih je na omenjenega moškega med podiranjem drevesa oz. sečnjo lesa padlo drevo in ga poškodovalo. Kasneje so ga na kraju nezgode našli sorodniki in na pomoč poklicali reševalce. Na kraju so ga kasneje reševalci NMP ZD Nova Gorica oživljali, vendar je bilo oživljanje neuspešno.

Kasneje je njegovo smrt na kraju potrdila zdravnica ZD Nova Gorica. O nesreči je novogoriška policija obvestila tudi okrožno državno tožilko in preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča v Novi Gorici. Glede na sedanje ugotovitve je policija tujo krivdo izključila in bo o vseh ugotovljenih dejstvih pisno seznanila okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, so še sporočili z novogoriške policijske uprave.