Na. R.

V reki Uni iščejo migrante, policisti slišali krike na pomoč

Na. R.

Reševalna akcija poteka, do zdaj jim je uspelo rešiti enega človeka.

Reševalna akcija poteka, do zdaj jim je uspelo rešiti enega človeka.

Foto: Policijska uprava Sisak-Moslavina

Na reki Uni blizu Hrvaške Kostajnice se je zgodaj zjutraj prevrnil čoln z migranti. Našli so eno moško truplo, več pogrešanih še vedno iščejo, so sporočili s Policijske uprave Sisek-Moslavina.

Po tem, ko se je okoli 4.45 na Uni prevrnil čoln z migranti, jim je uspelo rešiti enega moškega, eden se je utopil, so še navedli pri policiji. 

"Okoli 4.45 so policisti, ki so nadzorovali državno mejo na območju Hrvaške Kostajnice, zaslišali klic na pomoč iz reke Une v mestu Rosulje. Na kraj dogodka smo takoj napotili policijske patrulje in obvestili tudi druge reševalne službe," so sporočili s policije. 

V iskanju pogrešanih sodelujejo tudi člani hrvaške gorske reševalne službe, ki reko preiskujejo s čolni in preletavajo z droni.

Neuradno naj bi bilo v čolnu najmanj pet oseb, na njem pa naj bi bili migranti in tihotapci, pa poroča hrvaški 24 sata. Ključne informacije o številu ljudi na čolnu in druge podrobnosti naj bi preiskovalcem posredoval preživeli moški. Na kraju tragedije so našli tudi državljana Bosne in Hercegovine, ki je pod policijskim nadzorom. Sumijo ga storitve kaznivega dejanja tihotapljenja migrantov, so še navedli pri policiji.

