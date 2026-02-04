Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R., STA

Sreda, 4. 2. 2026, 8.28

1 ura, 22 minut

V trčenju plovila grške obalne straže in čolna z migranti umrlo 14 ljudi #video

Na. R., STA

V Egejskem morju sta v torek trčila patruljno plovilo grške obalne straže in čoln z migranti, pri čemer je umrlo 14 ljudi, je sporočila policija. Več ljudi je bilo po poročanju grških medijev, ki jih povzema francoska tiskovna agencija AFP, poškodovanih, med njimi sedem otrok, nosečnica in dva pripadnika obalne straže.

Grška javna radiotelevizija ERT je poročala, da je obalna straža čolnu z migranti blizu otoka Hios dala opozorilni signal, ko ga je opazila, vendar je plovilo poskušalo pobegniti.

Grške oblasti so po poročanju britanskega BBC navedle, da je motorni čoln plul nevarno in da ga je plovilo obalne straže pred trčenjem blizu turške obale zasledovalo.

migranti, trčenje, nesreča, obalna straža | Foto: Reuters Foto: Reuters migranti, trčenje, nesreča, obalna straža | Foto: Reuters Foto: Reuters

V trčenju je umrlo 14 migrantov, 24 so jih rešili, med njimi jih je več poškodovanih. Med poškodovanimi je po navedbah grških medijev sedem otrok in nosečnica. Obalna straža je sporočila, da sta bila poškodovana tudi dva njena pripadnika, ki so ju prepeljali v bolnišnico.

Vsako leto številni migranti poskušajo prečkati Sredozemsko morje, da bi prišli v Evropo. Po podatkih Mednarodne organizacije za migracije je od leta 2014 v Sredozemskem morju umrlo ali je pogrešanih več kot 33 tisoč migrantov.

migranti, trčenje, nesreča, obalna straža | Foto: Reuters Foto: Reuters

Slavonski Brod
Novice Na Hrvaškem se je prevrnil čoln z migranti: število umrlih naraslo
Na mejnem prehodu Gruškovje so v sredo med kontrolo tovornega vozila srbske registracije v nakladalnem prostoru odkrili 14 tujcev.
Novice Na Gruškovju v tovornjaku odkrili 14 tujcev
Haag, Nizozemska, protest
Novice Z vodnimi topovi odgovorili nasilnim protestnikom #video
nacionalna garda, Washington
Novice Trump zagrozil Washingtonu z uvedbo izrednih razmer
 
