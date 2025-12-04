Na Gruškovju v tovornjaku odkrili 14 tujcev

Na mejnem prehodu Gruškovje so v sredo med kontrolo tovornega vozila srbske registracije v nakladalnem prostoru odkrili 14 tujcev, državljanov Afganistana, Pakistana, Jemna, Turčije, Egipta in Maroka. V vozilu, ki ga je vozil 48-letni državljan Srbije, so se brez listin za vstop poskušali izmakniti mejni kontroli, so sporočili s PU Maribor.

Tujci, ki so jih odkrili v tovornem vozilu, so med obravnavo izrazili namero za podajo prošnje za mednarodno zaščito, nato pa so bili nastanjeni v azilni dom, so zapisali.

Zoper neznanega storilca, ki jim je na območju Hrvaške pomagal vstopiti v priklopnik tovornega vozila, bo podana kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo, so dodali na Policijski upravi Maribor.