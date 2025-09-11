Koliko lahko prihrani slovensko gospodinjstvo s sončno elektrarno in baterijo?

V kombinaciji z baterijo in pametnim razsmernikom lahko gospodinjstvo prihrani več kot 1.500 € na leto, povračilna doba pa je približno pet let.

Zakaj je sistem danes drugačen?

Slovenska gospodinjstva imajo eno najcenejših električnih energij v Evropi, a se stroški hitro spreminjajo. Od leta 2024 se je obračun popolnoma spremenil – uvedena je bila omrežnina na konično moč in ukinjen prispevek za OVE IN SPTE za lastnike samooskrbnih sončnih elektrarn.

Poleg tega so uvedene 15-minutne neto meritve, kjer se presežki in primanjkljaji poračunavajo v evrih. Zato postane ključna čim večja lastna poraba proizvedene energije, kar omogočata baterija in pametni razsmernik. Več o sistemu si lahko ogledate v spodnjem predstavnem filmu.

Kako pomagata razsmernik in baterija?

Pametni razsmernik usmerja energijo tako, da se najprej porabi v hiši, nato shrani v baterijo, višek pa odda v omrežje. Ko proizvodnje ni dovolj, baterija pokrije primanjkljaj. Tako se zmanjša število dragih nakupov v omrežju in poveča lastna poraba.

Kot pojasnjujejo v Erasolu, baterija hkrati poskrbi tudi za znižanje konične moči. Če je bila ta prej okoli 9 kW, jo lahko z baterijo znižamo na 5 kW, kar pomeni manj stroškov omrežnine in dodatne prihranke.

Foto: Erasol d.o.o.

Stroški vzdrževanja

Sončna elektrarna zahteva nekaj rednih stroškov, ki pa so predvidljivi in nizki v primerjavi s prihranki:

zavarovanje : povprečno 70 € na leto,

: povprečno 70 € na leto, meritve elektroinštalacij : na štiri leta približno 300 € → povprečno 75 € na leto,

: na štiri leta približno 300 € → povprečno 75 € na leto, paket vzdrževanja Erasol: priporočljiv po dveh letih, cena 200 €, vključuje čiščenje na dve leti, pregled elektroinštalacij, stalno spremljanje in popuste na druge storitve → povprečno 100 € na leto.

Skupaj povprečni stroški vzdrževanja in zavarovanja: 245 € na leto.

Več o paketih najdete na Erasol – vzdrževalni paketi.

Konkretni primer

Vzemimo gospodinjstvo, ki porabi približno 10 tisoč kWh na leto, ima mesečni račun okoli 150 € in se odloči za sončno elektrarno 11 kW, razsmernik Growatt 15 kW in baterijo Growatt AXE 20 kWh. Growatt je največji proizvajalec razmernikov za gospodinjstva nas svetu.

Foto: Erasol d.o.o.

Tak sistem letno proizvede približno 14 tisoč kWh. Od tega hiša neposredno porabi 8.500 kWh, približno 1.500 kWh še vedno kupi iz omrežja, okoli 5.500 kWh pa proda.

Letni učinek po sklopih (z DDV)

Prihranek na energiji: 1.067 €

Prihranek na omrežnini na kWh: 412 €

Prihodki od prodaje viškov energije: 362 €

Strošek nakupa mankov energije: −261 €

Prihranek na omrežnini za moč (znižanje konice 9 → 5 kW): 105 €

Prihranek na prispevku OVE in SPTE (ker se pri samooskrbi ne obračuna): 102 €

Odšteti stroški vzdrževanja in zavarovanja: −245 €

Skupaj letni neto učinek: 1.542 €

Kot poudarjajo v Erasolu, je prihranek realen, ker temelji na dejanskem delovanju sistema po 15-minutnih neto meritvah, na znižanju konice in na rednem vzdrževanju, ki zagotavlja optimalno delovanje.

Subvencije in cena sistema

Za tak sistem so na voljo nepovratna sredstva Borzena, in sicer do 675 € na kVA elektrarne oziroma do 40 % vrednosti investicije.

Informativna cena 11-kW elektrarne z 20-kW baterijo pri ERASOL: Cena pred subvencijo: 13.298 €

Subvencija: 5.319 €

Končna cena po subvenciji: 7.979 €

Obročno plačilo: 72 € (120 obrokov) Za natančnejši izračun priporočamo, da uporabite Erasolov kalkulator cene sončne elektrarne.

Foto: Erasol d.o.o.

Povračilna doba: 7.979 € / 1.542 € ≈ 5,2 leta

Strokovnjaki v Erasolu ob tem dodajajo, da rast cen energije in omrežnin pomeni, da se bo realna povračilna doba v prihodnjih letih lahko še skrajšala.

Časovnica do prvega prihranka Soglasje distributerja: 1–2 meseca,

1–2 meseca, Montaža: 1–2 dni (običajno v 1–2 tednih po soglasju),

1–2 dni (običajno v 1–2 tednih po soglasju), Priklop na omrežje: približno en mesec po montaži,

približno en mesec po montaži, Izplačilo subvencije: približno dva meseca po priklopu. Od prvega koraka do prvega prihranka običajno mine približno pol leta.

Komu se (še) ne izplača?

Pri Erasolu opozarjajo, da se sončna elektrarna z baterijo trenutno ne izplača gospodinjstvom z računi pod 70 € na mesec, saj so prihranki prenizki za hitro povračilo. Za vse z mesečnimi računi nad 100 € pa je naložba smiselna že danes, saj je povračilna doba kratka, letni učinek pa več kot 1.500 €.

Foto: Erasol d.o.o.

Novi sistem prinaša jasno logiko: več lastne porabe, manj nakupov in nižje konice pomenijo največji prihranek. Sončna elektrarna z baterijo in pametnim razsmernikom gospodinjstvu omogoča, da presežke smiselno izkorišča, se zaščiti pred dvigi cen in poveča vrednost nepremičnine. Višina mesečnega obroka za nakup elektrarne je v večini primerov nižja od računa za elektriko. "Najpomembneje je, da se lastniki zavedajo celotne slike – od neto meritev do vloge baterije in razsmernika. Le tako lahko sprejmejo dolgoročno pametno odločitev," poudarjajo v podjetju Erasol, ki svojim strankam zagotavlja celoten proces – od soglasja do subvencije, vzdrževanja in montaže na ključ.

Več:

ERASOL d.o.o.

Cesta v Trnovlje 14, 3000 Celje

080 16 76

info@erasol.si

www.erasol.si

Naročnik oglasnega sporočila je ERASOL D.O.O.