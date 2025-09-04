Super ponudba – sončna elektrarna z baterijo in razsmernikom Growatt

Izkoristite 40-odstotno subvencijo Borzena za sončno elektrarno z baterijo, zaščitite se pred podražitvami elektrike in si zagotovite prihranek z rešitvijo na ključ – investicija se povrne v od petih do osmih letih!

Zakaj zdaj investirati v sončno elektrarno z baterijo?

Energetska prihodnost je jasna – sončne elektrarne z baterijo postajajo standard za gospodinjstva in podjetja, ki želijo dolgoročne prihranke in neodvisnost od trga elektrike.

Čeprav je elektrika v Sloveniji še vedno med najcenejšimi v Evropi, se cene hitro spreminjajo. Novi sistem samooskrbe temelji na 15-minutnih neto meritvah, kar pomeni, da presežke proizvedene energije poceni prodate, manjkajočo energijo pa kupite po višji ceni in pri tem plačate še omrežnino.

Prav zato je baterija smiselna naložba – z njo shranite višek energije za lastno porabo in zmanjšate nakup dražje energije iz omrežja. Smiselna je tudi malce večja proizvodnja, saj si tako poleti ustvarite dobropis, ki ga koristite pozimi, ko so potrebe večje.

S trenutno subvencijo Borzena v višini do 40 odstotkov celotne investicije je odločitev še toliko lažja in dostopnejša.

Rezanje konic za nižje stroške

Napredni hibridni sistem z baterijo omogoča rezanje konic – manjšo konično moč. Ko je poraba največja, razsmernik in baterija pokrijeta del bremena in tako zmanjšata stroške omrežnine ter preprečita visoke odjemne konice.

Growatt – vodilni proizvajalec razsmernikov

Pri Erasol vgrajujemo razsmernike Growatt, ki slovijo po zanesljivosti in inovativnosti:

so največji proizvajalec razsmernikov za gospodinjstva na svetu ,

, zasedajo tretje mesto med proizvajalci hibridnih rešitev ,

, zagotavljajo visoko učinkovitost in pametno upravljanje,

imajo deset let garancije.

Growatt WIT – fleksibilnost in varnost Razsmernik Growatt WIT je prava izbira za vse, ki želijo več kot le osnovno hibridno rešitev. Omogoča: priklop agregata za dodatno varnost,

za dodatno varnost, rezervno napajanje ob izpadu omrežja ,

, rezanje konične moči,

spreminjanje načina usmerjanja elektrike po terminih v dnevu (najprej k porabnikom, najprej v baterijo ali naprej v omrežje)

po terminih v dnevu (najprej k porabnikom, najprej v baterijo ali naprej v omrežje) združljivost z naprednimi, varnimi in cenovno ugodnimi baterijami LFP ,

, neenakomerna obremenitev po fazah – maksimalno 50 odstotkov moči razsmernika po fazi.

Povrnitev investicije

Zaradi 40-odstotne subvencije Borzena, prihrankov zaradi Peak Shavinga ter manjšega nakupa drage energije iz omrežja se investicija v sončno elektrarno z baterijo povrne v od petih do osmih letih. Po tem obdobju sistem prinaša čisti prihranek in dolgoročno energetsko varnost.

Informativni primer izračuna sončne elektrarne 11 kW panelov + 15 kW WIT razsmernik + 20 kWh baterija: Cena pred subvencijo: že od 13.298,00 € subvencija Borzena (40 %): 5.319,20 €

končna cena po subvenciji: 7.978,80 €

možnost odplačevanja na 10 let: 71,64 €/mesec Investicija, ki je cenovno dostopna in se povrne že v nekaj letih! Pomembna prednost Erasola je, da vam omogočamo spletni izračun, kjer si lahko kadarkoli sami pripravite informativni izračun za svoj dom. V nekaj klikih boste vedeli, kakšna moč elektrarne in baterije je optimalna za vaše potrebe ter kakšen bo strošek investicije.

Celoten postopek na ključ – brez skrbi za stranko

Pri Erasol projekt vodimo od začetka do konca:

Brezplačen ogled in svetovanje. Izračun in priprava ponudbe. Dokumentacija in soglasja – vključno z vlogo za subvencijo Borzena in kredit Eko sklada. Montaža z lastno ekipo – brez podizvajalcev, kar pomeni vrhunsko kakovost. Priklop, zagon in optimizacija nastavitev (% baterije za rezervno napajanje nje, rezanje konic, režimi delovanja razmernika po urah …). Podpora po montaži – vzdrževanje, pregledi, čiščenje panelov …

Stranka pri nas dobi resnično celovito storitev na ključ.

Zakaj izbrati Erasol?

Večletne izkušnje – uspešno zaključili že skoraj tisoč projektov po Sloveniji.

– uspešno zaključili že skoraj tisoč projektov po Sloveniji. Lastna montažna ekipa – brez podizvajalcev, kar zagotavlja visoko kakovost.

– brez podizvajalcev, kar zagotavlja visoko kakovost. Preverjena tehnologija – razsmerniki Growatt in baterije LFP.

– razsmerniki Growatt in baterije LFP. Podpora po montaži – vzdrževanje, pregledi, čiščenje panelov …

– vzdrževanje, pregledi, čiščenje panelov … Osebni pristop – rešitev vedno prilagodimo stranki.

– rešitev vedno prilagodimo stranki. Eras – digitalni pomočnik UI – na voljo 24/7 za informacije o subvencijah, vzdrževanju in delovanju vaše elektrarne.

Naročite strokovni ogled za optimalno rešitev Sončna elektrarna z baterijo ni univerzalna rešitev – vsaka hiša ima svoje posebnosti glede lege, strehe, porabe in možnosti priključitve. Zato lahko resno in zanesljivo ponudbo pripravimo šele po strokovnem ogledu na lokaciji. Najprej preizkusite naš spletni izračun in si pripravite informativno oceno velikosti ter stroška vaše sončne elektrarne. Nato pa naročite ogled našega energetskega strokovnjaka na domu, ki bo za vas pripravil najboljšo tehnično in ekonomsko rešitev, povsem prilagojeno vašim potrebam.

