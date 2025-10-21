Detektivska zbornica danes organizira osmi Pro bono dan, v sklopu katerega bodo njeni člani javnosti ponudili brezplačno svetovanje s področja detektivske dejavnosti.

Dogodek je namenjen vsem, ki jih zanima delo detektivov ali imajo vprašanja z detektivskega področja. Detektivske službe bodo ponujale brezplačno svetovanje ter ozaveščale o svoji vlogi v družbi.

Pro bono dan vsako leto poteka 21. oktobra, na dan, ko je bila leta 1994 sklicana prva ustanovna skupščina zbornice, ustanovljena zbornica, sprejet statut, določen znak in izvoljeno prvo vodstvo.