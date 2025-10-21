Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Torek,
21. 10. 2025,
6.30

Osveženo pred

27 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Pro bono svetovanje preiskovalci detektiv

Torek, 21. 10. 2025, 6.30

27 minut

Brezplačno svetovanje detektivske zbornice

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Detektiv. Kriminalist. Policija. Preiskava. | Za uskladitev termina za svetovanje je zaželena predhodna najava po telefonu ali prek e-pošte, so sporočili iz detektivske zbornice. | Foto Thinkstock

Za uskladitev termina za svetovanje je zaželena predhodna najava po telefonu ali prek e-pošte, so sporočili iz detektivske zbornice.

Foto: Thinkstock

Detektivska zbornica danes organizira osmi Pro bono dan, v sklopu katerega bodo njeni člani javnosti ponudili brezplačno svetovanje s področja detektivske dejavnosti.

Dogodek je namenjen vsem, ki jih zanima delo detektivov ali imajo vprašanja z detektivskega področja. Detektivske službe bodo ponujale brezplačno svetovanje ter ozaveščale o svoji vlogi v družbi.

Pro bono dan vsako leto poteka 21. oktobra, na dan, ko je bila leta 1994 sklicana prva ustanovna skupščina zbornice, ustanovljena zbornica, sprejet statut, določen znak in izvoljeno prvo vodstvo.

Informacije o sodelujočih detektivih in njihovi kontaktni podatki so na voljo na povezavi sta.si/qkd19n.
Detektivsko delo
Novice Veljati začel nov zakon o detektivski dejavnosti
Detektiv. Kriminalist. Policija. Preiskava.
Novice V Ljubljano prišli detektivi z vsega sveta
 
Pro bono svetovanje preiskovalci detektiv
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.