14. dan iskanja trupla srbske deklice Danke. V preiskavo vključene nove priče.

Po poročanju srbskih medijev se preiskava na 14. dan iskanja trupla dveletne Danke Ilić osredotoča v štiri ključne smeri. Podrobno analizo 500 dokazov, ki so jih našli v avtomobilu osumljencev, zaslišanje novih morebitnih prič, psihiatrični pregled osumljencev in nadaljnje terensko iskanje, v katerega so aktivno vključeni tudi lokalni prebivalci.

Medtem ko na področju Banjskega polja in v okoliških vaseh še vedno iščejo truplo male deklice, preiskovalci na podlagi do zdaj zbranih dokazov vzporedno intenzivno iščejo kraj, kjer naj bi osumljenca skrila truplo Danke Ilić.

Analizirali že 400 sledi

Forenziki so v obsežni preiskavi skrbno zbrali več kot 500 sledi, ki so jih našli v službenem vozilu podjetja JKP Vodovod, za katerega obstaja sum, da sta ga med kaznivim dejanjem uporabljala osumljenca umora deklice, komunalna delavca Dejan Dragijević in Srđan Janković.

Deklica je izginila 26. marca. Foto: Reuters

Do zdaj so pregledali 400 sledi, analizo preostalih sto pričakujejo v prihodnjih dneh. Forenziki so podrobno pregledali tudi zunanjo stran vozila, po poročanju srbskega Blica pa so sledi razkrile dodatne informacije o okoliščinah in poteku dogodkov, ki so privedli do umora Danke. Ti podatki so ključni za nadaljnji potek preiskave in morebitno najdbo trupla pogrešane.

Dveletna Danka Ilić je z domačega dvorišča izginila 26. marca. Preiskava je razkrila, da sta jo le nekaj minut po izginotju z avtom povozila osumljenca Dragijević in Janković ter jo vrgla v prtljažnik, ker sta domnevala, da je mrtva. Ko se je deklica zbudila, jo je Dragijević zadavil z golimi rokami, kar je tudi priznal. Truplo deklice sta nato odvrgla na divje odlagališče, a ga naj bi dva dni kasneje nekdo premaknil drugam.

Posebne enote iz Beograda in Novega Sada za reševanje iz ruševin na Banjskem polju podrobno preiskujejo okolico hiše, pred katero je izginila dveletna deklica:

Zaslišanje novih prič

Po zaslišanju ključnih prič, med katerimi je bila tudi mati osumljenega Dragijevića, je višje državno tožilstvo povabilo še dve priči, predvideno pa je tudi zaslišanje dodatnih prič. Med pričami naj bi bili po navedbah vira iz preiskave prijatelji, sodelavci, znanci in družinski člani drugoosumljenega Srđana Jankovića. Čeprav na tožilstvu ne razkrivajo, koga bodo zaslišali v kratkem, pričakujejo, da bodo njihove informacije pomagale pri razjasnitvi dogodka.

Zlot združuje 24 regij. V iskanje dekličinega trupla se je vključila večina prebivalcev. Foto: Reuters

V tretji fazi je v Specialni bolnišnici Beograd predviden psihiatrični pregled obeh osumljencev umora dveletne deklice.

Na terenu se je pripadnikom ministrstva za notranje zadeve, kriminalistično-policijske univerze in policijskim kolegom iz Bora pridružilo tudi 50 pripadnikov žandarmerije na poti od vasi Zlot proti Sumrakovcu:

Medtem tudi s pomočjo številnih prostovoljcev še naprej preiskujejo različne terene v upanju, da bi našli malo deklico. Prebivalci naselja Zlot, od koder je izginila Danka, so prebivalce iz okoliških regij prosili, naj pregledajo svoja posestva, kmetije, vodnjake, greznice, zbiralnike vode in vse, kar se jim zdi sumljivo. "Vsako morebitno spremembo, ki je niso povzročili sami, naj sporočijo policiji, štabu za izredne razmere in krajevni skupnosti Zlot. Policija opravlja svoje delo, mi pa smo tu, da pomagamo po svojih močeh. Upamo in verjamemo, da bomo sprali madež in ogromno sramoto, ki smo jo doživeli ter si je nismo zaslužili," je dejal Milivoje Janošević, podžupan občine Bor.