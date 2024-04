Načelnik kriminalistične policije: Vse je priznal, deklico je zadavil

Na dan prihajajo nove podrobnosti tragične smrti deklice Danke, ki je bila pogrešana od 26. marca. Kljub intenzivnemu iskanju njenega trupelca še vedno niso našli. Potem ko je v četrtek srbski minister za notranje zadeve Bratislav Gašić sporočil, da sta dva moška, sicer uslužbenca komunalnega podjetja, malo Danko zbila, njeno truplo pa odvrgla, je danes načelnik kriminalistične policije Ninoslav Cmolić razkril, da deklica po nesreči ni bila mrtva in da jo je sovoznik zadavil, poroča Dnevnik.hr

Kot je na gostovanju na televiziji Informer najprej pojasnil načelnik Uprave kriminalistične policije Ninoslav Cmolić, sta osumljenca, potem ko sta deklico zbila, mislila, da je ta mrtva. Dala sta jo v prtljažnik, a se je Danka v nekem trenutku zbudila.

"Eden od osumljencev, sovoznik, jo je zadavil. To nam je priznal in vse podrobno opisal. Potem sta njeno truplo odvrgla na deponiji," je v kasnejši izjavi pojasnil Cmolić.

Njuni zgodbi sta se ujemali v podrobnostih o udarcu z vozilom, medtem ko se glede dejanskega umora najprej nista strinjala, je poudaril Cmolić.

Osumljenca, 50-letna Srđan Janković in Dejan Dragijević sta včeraj priznala uboj deklice in podrobno opisala zločin. Njeno truplo sta odvrgla na deponiji, a naj bi ga 28. marca eden od njiju prestavil na drugo lokacijo. Zdaj pa se, po besedah Cmolića, ne more spomniti, kam ga je odpeljal. Iskanje trupelca še ne dveletne Danke zato še vedno poteka.