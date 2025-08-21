Ni še konec: oranžno opozorilo v Sloveniji, rdeči alarm na Hrvaškem

Sredino vremensko dogajanje v Sloveniji je bilo precej pestro, saj je proti večeru nad jugozahodno Slovenijo nastalo več nevihtnih celic, ki so se pomikale v notranjost države. Samodejna postaja Otlica je okoli 20. ure zabeležila 20,1 milimetra padavin. Tudi četrtek bo še precej nestabilen, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Pri agenciji za okolje so izdali oranžno opozorilo zaradi močnejših neviht na Primorskem.

Po napovedih agencije za okolje bodo padavine marsikje ponehale. Vseeno pa bo ozračje ostalo nestabilno, zato so tudi v četrtek čez dan še mogoče plohe in nevihte.

V noči na petek se bodo padavine ob vplivu hladne fronte ponovno razširile nad večji del Slovenije in do dopoldneva postopoma ponehale, najkasneje na jugu države. Popoldne pa se bo začelo jasniti, zapihal bo veter severnih smeri.

Glavnina padavin bo od srede do sobote padla v zahodni Sloveniji, kjer pričakujejo od 20 do 50 milimetrov, krajevno tudi več. Najmanj padavin pa bo v vzhodni Sloveniji, kjer jih pričakujejo od pet do 15 milimetrov.

Opozorilo pred hudourniki

Zaradi dolgotrajnejših nalivov bodo v več delih države naraščali posamezni hudourniški vodotoki in manjše reke. Mogoče je tudi njihovo razlivanje, še opozarjajo na Arsu.

Rdeči alarm za hrvaško Istro in Kvarner

Nenadna sprememba vremena je v sredo prinesla močno deževje in tudi točo nad dele hrvaške Istre.

Zaradi nevarnosti neurij z močnimi sunki vetra ter urbanih in hudourniških poplav tudi za danes velja rdeče opozorilo za območje Istre in Kvarnerja.