Bližnji vzhod

Trump za posebnega odposlanca za Irak imenoval podjetnika, ki se ukvarja s konopljo

Mark Savaya, Donald Trump, ZDA, posebni odposlanec za Irak | Savaya ni musliman, ampak pripada iraški kaldejski katoliški krščanski skupnosti. Marihuana je v Iraku prepovedana, trgovcem z mamili pa grozijo smrtne kazni.

Savaya ni musliman, ampak pripada iraški kaldejski katoliški krščanski skupnosti. Marihuana je v Iraku prepovedana, trgovcem z mamili pa grozijo smrtne kazni.

Foto: Instagram/Marka Savaya

Predsednik ZDA Donald Trump je za posebnega odposlanca za Irak imenoval podjetnika s konopljo Marka Savayo, ki mu pripisuje zasluge pri zbiranju glasov na lanskih predsedniških volitvah. Njegovo razumevanje odnosov med Irakom in ZDA ter povezave v regiji bodo pomagali pri uresničevanju interesov ameriškega ljudstva, je v nedeljo sporočil Trump.

Savaya je ustanovitelj podjetja za gojenje konoplje v zaprtih prostorih Leaf and Bud s sedežem v Detroitu. Trump meni, da mu je Savaya lani novembra v Michiganu pomagal pri zbiranju glasov predvsem pri muslimanskih volivcih in zmagi na predsedniških volitvah.

"Mark je imel ključno vlogo v moji kampanji v Michiganu, kjer je skupaj z drugimi pomagal zagotoviti rekordno število glasov ameriških muslimanov," je Trump zapisal na družbenem omrežju Truth Social.

V ZDA je marihuana legalizirana v skoraj polovici zveznih držav, na zvezni ravni pa ostaja prepovedana in Trumpovo pravosodno ministrstvo želi tistim, ki jo uživajo, prepovedati posedovanje strelnega orožja. Vrhovno sodišče ZDA bo na pobudo republikancev odločalo o prepovedi posedovanja orožja za uživalce marihuane, poročajo ameriški mediji.

Konservativno vrhovno sodišče ZDA je do zdaj z redkimi izjemami skoraj izključno odločalo v prid pravice do orožja, vendar pa je v ponedeljek presenetljivo v odločanje sprejelo pritožbo ministrstva za pravosodje.

