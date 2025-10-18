Hamas predal truplo še enega izraelskega talca

Palestinsko islamistično gibanje Hamas je v petek zvečer Izraelu predalo posmrtne ostanke še enega izraelskega talca in poudarilo zavezo, da bo v skladu z dogovorom o premirju vrnilo vse druge, ki so še vedno v Gazi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Truplo talca je Hamas predal Mednarodnemu odboru Rdečega križa, ta pa ga je izročil izraelskim silam v Gazi, ki so ga prepeljale v Izrael na Nacionalni inštitut za sodno medicino v Tel Avivu, je ponoči sporočil urad izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja.

Kasneje so iz urada sporočili, da so truplo identificirali in potrdili, da gre za 75-letnega izraelskega talca, ki je umrl v ujetništvu, poroča AFP. Izrael ne bo popustil in bo nadaljeval prizadevanja, dokler Hamas ne vrne vseh talcev, so še zapisali v izjavi.

Hamas opozarja, da po dvoletni izraelski ofenzivi na Gazo ne najdejo vseh, ki so pokopani pod ruševinami. Foto: Reuters

Sporazum spoštujejo

Ob izročitvi posmrtnih ostankov talca je Hamas v petek zvečer poudaril, da "spoštuje svojo zavezanost sporazumu o prekinitvi ognja" in "bo še naprej delal na dokončanju procesa izmenjave zapornikov".

Hamas je Izraelu v skladu z dogovorom o premirju v ponedeljek vrnil vseh 20 preživelih talcev, ki jih je zajel ob napadu na Izrael 7. oktobra 2023. Predati bi moral tudi trupla 28 talcev, a jih je do zdaj predal deset, pri tem pa opozarja, da po dvoletni izraelski ofenzivi na Gazo ne najdejo vseh, ki so pokopani pod ruševinami.