Avtorji:
Sa. B., STA

Sobota,
18. 10. 2025,
7.56

Osveženo pred

45 minut

Bližnji vzhod

Hamas predal truplo še enega izraelskega talca

Avtorji:
Sa. B., STA

Hamas je Izraelu v skladu z dogovorom o premirju v ponedeljek vrnil vseh 20 preživelih talcev, ki jih je zajel ob napadu na Izrael 7. oktobra 2023.

Hamas je Izraelu v skladu z dogovorom o premirju v ponedeljek vrnil vseh 20 preživelih talcev, ki jih je zajel ob napadu na Izrael 7. oktobra 2023.

Foto: Reuters

Palestinsko islamistično gibanje Hamas je v petek zvečer Izraelu predalo posmrtne ostanke še enega izraelskega talca in poudarilo zavezo, da bo v skladu z dogovorom o premirju vrnilo vse druge, ki so še vedno v Gazi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Truplo talca je Hamas predal Mednarodnemu odboru Rdečega križa, ta pa ga je izročil izraelskim silam v Gazi, ki so ga prepeljale v Izrael na Nacionalni inštitut za sodno medicino v Tel Avivu, je ponoči sporočil urad izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja.

Kasneje so iz urada sporočili, da so truplo identificirali in potrdili, da gre za 75-letnega izraelskega talca, ki je umrl v ujetništvu, poroča AFP. Izrael ne bo popustil in bo nadaljeval prizadevanja, dokler Hamas ne vrne vseh talcev, so še zapisali v izjavi.

Hamas opozarja, da po dvoletni izraelski ofenzivi na Gazo ne najdejo vseh, ki so pokopani pod ruševinami.

Sporazum spoštujejo

Ob izročitvi posmrtnih ostankov talca je Hamas v petek zvečer poudaril, da "spoštuje svojo zavezanost sporazumu o prekinitvi ognja" in "bo še naprej delal na dokončanju procesa izmenjave zapornikov".

Hamas je Izraelu v skladu z dogovorom o premirju v ponedeljek vrnil vseh 20 preživelih talcev, ki jih je zajel ob napadu na Izrael 7. oktobra 2023. Predati bi moral tudi trupla 28 talcev, a jih je do zdaj predal deset, pri tem pa opozarja, da po dvoletni izraelski ofenzivi na Gazo ne najdejo vseh, ki so pokopani pod ruševinami.

Gibanje Hamas
Talci Hamas Izrael Bližnji vzhod
