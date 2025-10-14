Predsednik ZDA Donald Trump je danes pozval gibanje Hamas, naj izpusti preostala trupla talcev, ki jih drži v Gazi. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je sporočil, da v naslednjih urah pričakuje novice o preostalih talcih, uradnik Hamasa pa je naznanil, da bi gibanje lahko še nocoj izročilo trupla štirih do šestih talcev.

"Vseh 20 talcev se je vrnilo in se počutijo tako dobro, kot je to lahko pričakovati. Veliko breme je bilo odpravljeno, vendar delo še ni končano. Mrtvih še niso vrnili, kot je bilo obljubljeno! Druga faza se začne zdaj!" je Trump zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social.

Trumpova objava prihaja le nekaj ur po tem, ko se je vrnil s potovanja v Izraelu in Egiptu. Ameriški predsednik je med obiskom, na katerem je z regionalnimi voditelji podpisal deklaracijo, namenjeno utrditvi premirja v Gazi, razglasil "zgodovinski začetek novega Bližnjega vzhoda".

V skladu z dogovorom je Hamas izpustil 20 živih talcev, ki so jih zajeli med napadom 7. oktobra 2023. A Hamas je do zdaj vrnil le štiri trupla, medtem ko še drži trupla preostalih 24 talcev, ki naj bi jih prav tako vrnil v skladu s pogoji sporazuma o prekinitvi ognja. Foto: Reuters

Ob prihodu v Belo hišo je ameriški voditelj novinarjem dejal, da bodo razorožili Hamas, če palestinsko gibanje tega ne bo storilo samo. Dodal je, da bi to lahko storili tudi nasilno, če bi bilo treba. "Če se ne bodo razorožili, jih bomo mi. To se bo zgodilo hitro in morda nasilno," je povedal Trump in dodal, da je s Hamasom govoril glede razorožitve.

Izrael identificiral vrnjena trupla talcev, v čakanju na vrnitev preostalih narašča jeza

Izraelska vojska je danes medtem sporočila, da so identificirali posmrtne ostanke štirih talcev, ki jih je v ponedeljek iz Gaze vrnil Hamas. Po dogovoru o prekinitvi ognja bi moral Hamas Izraelu vrniti trupla vseh 28 mrtvih talcev, a jih še ni. Izrael Hamasu očita kršitev dogovora in grozi s posledicami. Izrael pa je v Gazo vrnil trupla 45 Palestincev.

Izraelska vojska je v izjavi navedla imeni dveh talcev, katerih posmrtne ostanke je Hamas v skladu z dogovorom izročil izraelski strani. Gre za 26-letnega Izraelca, ki ga je Hamas ugrabil na glasbenem festivalu Nova, prizorišču največjega pokola z več kot 370 mrtvimi, in 22-letnega študenta iz Nepala, ugrabljenega v kibucu na jugu Izraela.

Obrambni minister Izrael Kac je v ponedeljek Hamas obtožil kršitve dogovora o prekinitvi ognja in opozoril na posledice. Izrael je izpolnil svoj del dogovora, ko je v ponedeljek izpustil skoraj dva tisoč zaprtih Palestincev, je dejal. Foto: Reuters

Po podatkih izraelske vojske je prvi umrl zaradi ran, potem ko v ujetništvu ni prejel ustrezne zdravniške oskrbe, drugi pa naj bi bil umorjen v ujetništvu v prvih mesecih vojne, poroča britanski BBC.

Hamas objavil posnetek uličnih usmrtitev

Palestinsko gibanje Hamas je objavilo videoposnetek, na katerem so pripadniki gibanja na ulici v Gazi usmrtili osem klečečih, zvezanih moških z zavezanimi očmi, poročata francoska tiskovna agencija AFP in nemška dpa. V enklavi sicer ob tem prihaja tudi do spopadov med Hamasom in drugimi oboroženimi skupinami.

Videoposnetek je bil v ponedeljek pozno zvečer predvajan na programu Telegram Hamasove televizije al-Aksa z napisom "Odporniško gibanje je v mestu Gaza izvršilo smrtno obsodbo nad številnimi kolaboranti in izobčenci".

Po uradnem podpisu sporazuma o mirovnem načrtu za Gazo, s katerim se končuje vojna med Izraelom in Hamasom, v palestinski enklavi prihaja tudi do spopadov med Hamasom in drugimi oboroženimi skupinami v Gazi, kar ravno tako vznemirja prebivalce Gaze. Foto: Reuters

Na posnetkih so vidni oboroženi moški, ki od blizu ubijejo skupino ljudi na prometni ulici pred množico opazovalcev. Kmalu zatem so posnetki zaokrožili tudi na omrežju X. Po navedbah očividcev, ki jih navaja dpa, je Hamas usmrtil ljudi, ki jih obtožuje kolaboracije z izraelsko vojsko.

Ni sicer znano, kako Hamas izbira kandidate za usmrtitev, saj poštenih sojenj ni. Na videoposnetkih pa je mogoče videti, da so nekatere pred usmrtitvijo tudi mučili, še piše dpa.

Na usmrtitve se je odzvala Neodvisna komisija za človekove pravice (ICHR), organ, ki ga je palestinska oblast ustanovila leta 1993, in zahtevala "konec zunajsodnih in samovoljnih usmrtitev" v Gazi. "Vala usmrtitev in streljanja, ki se je zgodil po prekinitvi ognja v Gazi, ni mogoče upravičiti pod nobenim pogojem," je zapisala komisija.

Izraelske sile na območju Gaze ubile sedem Palestincev

Z območja Gaze danes kljub dogovorjeni prekinitvi ognja poročajo o dveh ločenih incidentih, v katerih je izraelska vojska po navedbah palestinske civilne zaščite ubila sedem ljudi. Incidenta sta se zgodila na vzhodu mesta Gaza in blizu Han Junisa, poroča britanski BBC. Na območju Gaze prihaja tudi do spopadov med oboroženimi skupinami in Hamasom.

Tiskovni predstavnik visoke zunanjepolitične predstavnice Evropske unije Kaje Kallas je danes izrazil zaskrbljenost zaradi poročil o več smrtnih žrtvah v Gazi ter zaradi spopadov med Hamasom in člani tolp. Foto: Reuters

V izraelskem napadu z dronom v soseski Šudžaija v mestu Gaza je bilo po navedbah palestinskih zdravstvenih virov ubitih pet Palestincev. Kot poroča palestinska tiskovna agencija Wafa, je izraelski dron streljal na ljudi, ki so si ogledovali svoje domove.

Izraelska vojska je medtem navedla, da je začela streljati, da bi odpravila morebitno grožnjo, potem ko da so sumljivi posamezniki prečkali črto, dogovorjeno v okviru prekinitve ognja.

V ločenem incidentu blizu Han Junisa naj bi izraelska vojska ubila dva človeka.