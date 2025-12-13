Zadnji slovenski evrovizijski predstavnik Klemen Slakonja je na svojem Instagramu sporočil, da bo na sedež EBU poslal svoj lažni pokal oziroma lažno različico kristalnega mikrofona, ki ga sicer prejme zmagovalec Evrovizije. Slakonja je svojega uporabil za projekt, pri katerem je imitiral vse evrovizijske zmagovalce v tem tisočletju. "Toda danes ta LAŽEN pokal predstavlja LAŽNE vrednote EBU enotnosti, vključenosti in dostojanstva za vse ljudi, bolj kot kdaj koli prej," je med drugim zapisal Slakonja in dodal, da bo na sedež Evropske radiodifuzne zveze poslal tudi račun "s prošnjo za povračilo vsakega centa", ki ga je porabil za ta kos pleksi stekla.

"Nikoli nisem zmagal na Evroviziji. Samo visel sem tam z glavo navzdol kot zmeden netopir. Ampak obožujem Evrovizijo in zato sem imitiral vse zmagovalce Evrovizije iz tega tisočletja in za to priložnost dal izdelati LAŽEN Evrovizijski pokal po meri. Toda danes ta LAŽEN pokal predstavlja LAŽNE vrednote EBU enotnosti, vključenosti in dostojanstva za vse ljudi bolj kot kdaj koli prej," je svoj zapis začel zadnji slovenski predstavnik na Evroviziji Klemen Slakonja.

Dodal je, da se je zato v imenu vseh super oboževalcev Evrovizije odločil, da bo svoj pokal poslal na sedež EBU v Ženevi. "S hvaležnostjo za to, kar je Evrovizija nekoč bila, in z računom, s prošnjo za povračilo za vsak cent, ki sem ga porabil za ta kos pleksi stekla," je še zapisal Slakonja in dodal: "Hvala, Evropa. Upam, da bomo nekako rešili Evrovizijo."

Odločitev Klemena Slakonja prihaja po tem, ko je EBU odločila, da Izrael lahko sodeluje na prihajajoči Evroviziji. Že naslednji dan po odločitvi Evropske radiodifuzne zveze (EBU), se je za to, da na EBU v znak protesta vrne svoj zmagovalni kristalni mikrofon, odločil evrovizijski zmagovalec leta 2024 Nemo, njegovemu zgledu pa je sedaj sledil še naš letošnji evrovizijski predstavnik Slakonja.

Odločitev je Nemo pred dnevi sporočil na svojem Instagram profilu. "Čeprav sem izjemno hvaležen skupnosti, povezani s tekmovanjem, in tudi za vse, kar mi je ta izkušnja dala kot človeku in umetniku, menim, da ta trofeja nima več mesta na moji polici," je takrat zapisal švicarski zmagovalec tekmovanja za pesem Evrovizije leta 2024.