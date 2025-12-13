Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Kralj Karel III. | "Danes vam lahko sporočim dobro novico, da se bo zaradi zgodnje diagnoze, učinkovitega posredovanja in upoštevanja navodil zdravnikov moj program zdravljenja raka v novem letu zmanjšal," je dejal Karel. | Foto Guliverimage

"Danes vam lahko sporočim dobro novico, da se bo zaradi zgodnje diagnoze, učinkovitega posredovanja in upoštevanja navodil zdravnikov moj program zdravljenja raka v novem letu zmanjšal," je dejal Karel.

Foto: Guliverimage

Britanski kralj Karel III., ki se še vedno zdravi zaradi raka, je v petek sporočil, da se je dobro odzval na zdravljenje in da se bo obseg zdravljenja v naslednjem letu zmanjšal. V sporočilu za televizijsko kampanjo za zbiranje sredstev za raziskave raka je poudaril pomen presejalnih testov in zgodnjega odkritja bolezni, poroča britanski BBC.

"Danes vam lahko sporočim dobro novico, da se bo zaradi zgodnje diagnoze, učinkovitega posredovanja in upoštevanja navodil zdravnikov moj program zdravljenja raka v novem letu zmanjšal," je dejal Karel.

Kralj Britance spodbudil k udeleževanju presejalnih programov

"Vem, da je zgodnje odkritje ključ, ki lahko spremeni potek zdravljenja, da zdravniškim ekipam neprecenljiv čas, pacientom pa dragoceno darilo upanja," je dejal 77-letni kralj, ki je Britance spodbudil, naj se udeležujejo presejalnih programov.

Poudaril je, da devet od desetih bolnikov, ki jim raka na črevesju odkrijejo v najzgodnejši fazi, preživi vsaj pet let, med tistimi, ki jim raka diagnosticirajo pozno, pa pet let preživi le eden od desetih.

Britance je spodbudil, naj se udeležujejo presejalnih programov. | Foto: Guliverimage Britance je spodbudil, naj se udeležujejo presejalnih programov. Foto: Guliverimage

Napredek pri kralju pozdravil tudi britanski premier

Britanski premier Keir Starmer je v objavi na omrežju X zapisal, da zgodnje odkritje raka rešuje življenja. Dodal je, da je v imenu cele države vesel, da se bo obseg kraljevega zdravljenja v naslednjem letu zmanjšal.

Buckinghamska palača je sicer februarja lani sporočila, da so kralju diagnosticirali raka. Pri tem niso razkrili, za kakšno obliko bolezni gre, sporočili so le, da naj ne bi šlo za raka na prostati. Po petkovi izjavi kralja na televiziji so viri v kraljevi palači sporočili, da iz njegovih izjav ne gre sklepati, da ima kralj raka na črevesju.

kraljeva družina rak zdravljenje kralj Karel III.
Ne spreglejte
