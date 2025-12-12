Demokratski člani odbora za vladni nadzor v predstavniškem domu kongresa so danes objavili nove fotografije iz zapuščine Jeffreyja Epsteina, ki prikazujejo pokojnega obsojenega spolnega prestopnika v družbi znanih osebnosti, kot so Donald Trump, Bill Clinton, Steve Bannon, Richard Branson, Bill Gates in nekdanji britanski princ Andrew.

Epsteinove povezave z omenjenimi in drugimi znanimi osebnostmi iz ZDA in sveta so bile znane že do zdaj, fotografije pa potrjujejo znano dejstvo, da je bil zelo dobro povezan.

19 objavljenih fotografij lahko najdete v spodnji galeriji:

Ena od objavljenih fotografij iz Epsteinove zasebne zbirke prikazuje kup kondomov s podobo Trumpa, ki so se prodajali po ceni 4,5 dolarja za kos.

19 objavljenih fotografij: med njimi Steve Bannon, Trump v družbi žensk in tudi nekdanji predsednik Clinton

Druga od 19 objavljenih fotografij prikazuje Trumpa v družbi šestih žensk, katerih obrazi so zakriti, preostale pa nekdanjega Trumpovega političnega stratega Steva Bannona z Epsteinom, Andrewa in nekdanjega predsednika ZDA Clintona. Na fotografijah je tudi Epstein v družbi nekdanjega finančnega ministra ZDA Larryja Summersa in znanega odvetnika Alana Dershowitza, ki je od demokratov prestopil k Trumpu.

Vodilni demokrat v odboru za vladni nadzor Robert Garcia je ob objavi fotografij izjavil, da so od Epsteinove zapuščine dobili skupaj 95 tisoč fotografij, v prihodnje pa jih bodo objavili še več. Nekatere med njimi naj bi bile še posebej moteče in neprimerne. "Ne bomo odnehali, dokler Bela hiša ne preneha obstrukcije in ne bodo objavljeni vsi dokumenti o Epsteinu," je po navedbah CNN izjavil Garcia.

Ministrstvo mora dokumente objaviti do 19. decembra

Trump je lani med predsedniško kampanjo podpiral objavo vseh dokumentov iz Epsteinovih dosjejev, letos pa se je temu upiral vse do novembra, ko je postalo jasno, da bo v kongresu potrjen zakon, ki bo od pravosodnega ministrstva ZDA zahteval objavo.

Do zdaj so trije zvezni sodniki dali zeleno luč za objavo in ministrstvo mora dokumente objaviti do 19. decembra.