Srhljiv pogled za Epsteinova zaprta vrata: ameriški demokrati objavili nove posnetke

Ameriški politiki so objavili nove slike zasebnega posestva Jeffreyja Epsteina na otoku v Karibih, ki je bil nekoč v lasti pokojnega spolnega prestopnika. Fotografije opisujejo kot "srhljiv pogled za Epsteinova zaprta vrata".

Fotografije in videoposnetke so objavili člani Nadzornega odbora Predstavniškega doma iz vrst demokratov, ki so preučevali "morebitno slabo vodenje" Epsteinove preiskave in pregona s strani zvezne vlade.

Fotogalerija 1 / 5 / 5

Demokrati so slike opisali kot "še nikoli videne fotografije in videoposnetke zasebnega otoka Jeffreyja Epsteina, ki prikazujejo srhljiv pogled za Epsteinova zaprta vrata".

Kaj je videti na fotografijah?

Več videoposnetkov prikazuje razkošno posestvo z bazenom, palmami in pogledom na ocean. Ena od fotografij prikazuje delovno sobo s tablo, na kateri so napisane besede, kot so moč, prevara, zarote in politika. Ob skali na plaži stoji znak "Prepovedan vstop".

Ob skali na plaži stoji znak "Prepovedan vstop". Foto: Reuters Fotografije je odboru posredovalo Ministrstvo za pravosodje Ameriških Deviških otokov. V skladu z zakonodajo, ki jo je Kongres skoraj soglasno sprejel prejšnji mesec, ima ministrstvo do 19. decembra čas, da objavi vse svoje neklasificirane dokumente. "Te fotografije in videoposnetke objavljamo, da bi zagotovili javno preglednost naše preiskave in pomagali sestaviti celotno sliko Epsteinovih grozljivih zločinov," je dejal Robert Garcia, vodilni demokrat v nadzornem odboru. "Ne bomo se nehali boriti, dokler ne dosežemo pravice za preživele," je dodal.

Dejal je, da je odbor prejel tudi zapise dveh bank – JP Morgan in Deutsche Bank, ki jih bodo demokrati objavili v javnosti "po pregledu", predvidoma v prihodnjih dneh.

Storil je samomor

Epstein je bil lastnik otoka Little St James na Ameriških Deviških otokih od leta 1998 do svoje smrti v priporu leta 2019. Leta 2016 je kupil tudi sosednji otok Great St James. Bogat finančnik z dobrimi zvezami v politiki in gospodarstvu je leta 2019 v priporu v New Yorku storil samomor, potem ko so ga aretirali zaradi spolne zlorabe mladoletnic.

V sodni tožbi, ki jo je leta 2020 vložila vlada Ameriških Deviških otokov in zahtevala odškodnino od Epsteinovega posestva, je pisalo: "Epstein se je na tem zasebnem, osamljenem otoku Little St James, kjer so se Epstein in njegovi sodelavci lahko izognili odkritju in preprečili mladim ženskam in mladoletnim dekletom, da bi prosto odšle in pobegnile pred zlorabo, vpletel v vzorec in prakso trgovine z ljudmi in spolne zlorabe mladih žensk in deklic."

Po navedbah tožbe so bile Epsteinove otoške nepremičnine ocenjene na skoraj 578 milijonov ameriških dolarjev, vključno s 57 milijoni ameriških dolarjev gotovine, najdene na otokih.

Povezan s številnimi znanimi osebnostmi

Epstein je bil dolga leta povezan s Trumpom in številnimi drugimi znanimi osebnostmi, kot sta nekdanji predsednik ZDA Bill Clinton in nekdanji britanski princ Andrew, ki je zaradi vpletenosti v škandal izgubil kraljevske privilegije.

Trump je lani obljubljal, da bo na položaju predsednika v skladu z zahtevami njegove volilne baze poskrbel za objavo vseh dosjejev, povezanih z Epsteinom, vendar je potem vse skupaj označil za demokratsko prevaro.