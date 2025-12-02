Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je danes na odprti seji vlade predsednika Donalda Trumpa izjavil, da so ZDA šele začele napade na plovila, s katerimi naj bi tihotapci prevažali mamila. Ameriška vojska napade izvaja že od septembra, pri čemer kritiki opozarjajo, da gre za zunajsodne usmrtitve.

"Šele začeli smo uničevanje mamilarskih čolnov in pošiljanje narkoteroristov na dno oceana, ker zastrupljajo Američane. Morda smo si vzeli nekaj premora, ampak to je zato, ker ni več veliko takšnih plovil, kar je tudi namen celotne operacije," je povedal Hegseth. Trump medtem napadov ni komentiral.

Ameriški kongres je napovedal, da namerava preiskati poročanje časnika Washington Post, da je Hegseth septembra vojski ukazal, naj ponovno napade čoln, ki je bil razstreljen v prvem napadu, potem ko so v vodi opazili dva preživela. "Vse jih pobijte," je po navedbah časnika ukazal Hegseth, kar nekateri ameriški pravniki označujejo za vojni zločin oziroma umor.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je nato v ponedeljek izjavila, da je po Hegsethovi odobritvi sporni napad ukazal poveljnik posebnih operacij ZDA, admiral Frank Bradley. Leavitt in Hegseth sta ob tem vsak posebej zatrdila, da je Bradley ravnal zakonito.

Nekdanji generalni sekretar zveze Nato Wesley Clark je za televizijo CNN komentiral, da kaže, da je šlo pri napadu za vojni zločin. Ob tem je pozval kongres, naj temeljito razišče, kdo je odgovoren. "Kaže pa, da se je začelo kritje hrbta," je še komentiral glede pripisovanja odgovornosti admiralu.

Demokratska senatorja Jacky Rosen in Chris Van Hollen sta medtem opozorila, da bi bil ukaz za napad na preživele brodolomce tudi glede na priročnik Pentagona o pravilih vojskovanja povsem nezakonit, navaja televizija ABC.

"Izvedeli bomo, kaj se je dejansko zgodilo," je izjavil predsednik senatnega odbora za oborožene sile, republikanec Roger Wicker, ki je sprožil preiskavo. Admiral Bradley naj bi svoje povedal že v četrtek med kongresnim zaslišanjem za zaprtimi vrati.

Skupina demokratov, ki se jim je pridružil republikanec Rand Paul, je medtem danes napovedala predlog zakona, ki bi Trumpu onemogočil napad na Venezuelo oziroma režim predsednika Nicolasa Madura. Demokrati so sicer že prej poskusili sprejeti resolucijo o vojnih pooblastilih, ki bi od Trumpa pred morebitnim napadom na Venezuelo zahtevala odobritev kongresa, vendar so jo republikanci zavrnili.