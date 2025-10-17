Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
D.K.

Petek,
17. 10. 2025,
10.08

1 ura, 24 minut

Ameriški napad na Karibih: Tarča domnevni preprodajalci drog

ZDA so v četrtek izvedle nov zračni napad na območju Karibov, usmerjen proti domnevnim preprodajalcem prepovedanih drog. Po navedbah ameriških uradnikov naj bi napad preživelo več oseb, podrobnosti o žrtvah pa ostajajo neznane.

Ameriške sile so v četrtek izvedle nov zračni napad na območju Karibov, kar predstavlja nadaljevanje serije operacij proti domnevnim tihotapcem prepovedanih drog v regiji. Po poročanju Reutersa, ki se sklicuje na izjave visokih ameriških uradnikov, je bil napad usmerjen proti plovilu, za katerega naj bi obstajal sum, da je povezano s tihotapljenjem drog.

Napad je bil izveden v sodelovanju z ameriškim južnim poveljstvom (SOUTHCOM), ki je zadolženo za vojaške operacije v Latinski Ameriki in na Karibih. Po besedah enega izmed uradnikov je bilo v napadu več preživelih, vendar ni jasno, koliko ljudi je bilo na krovu plovila v času napada.

Nadaljevanje operacij proti mamilarskim kartelom

Gre za drugi znani primer tovrstnega napada v zadnjih tednih. Pretekli mesec so ZDA izvedle podoben napad v regiji, pri čemer so prav tako ciljali na domnevne preprodajalce drog. Ameriška vojska je v zadnjem času okrepila prizadevanja za zajezitev pretoka prepovedanih snovi iz Latinske Amerike proti ZDA, pri čemer uporablja tako mornariške kot zračne sile.

Venezuela. Čoln. Mamila. Tihotapci.
Novice Trump: Naši vojaki so sestrelili in uničili ladjo, ki je prevažala drogo iz Venezuele #video

Ameriški uradniki trdijo, da so tovrstni napadi del širše strategije za boj proti organiziranemu kriminalu in trgovini z drogami, ki naj bi predstavljala neposredno grožnjo ameriški nacionalni varnosti. Vendar pa podrobnosti o tokratni operaciji ostajajo skope, prav tako ni jasno, katera skupina je bila tarča napada.

Kritike in vprašanja o zakonitosti

Kljub trditvam o uspešnosti operacij pa se pojavljajo tudi vprašanja o zakonitosti tovrstnih napadov v mednarodnih vodah in o morebitnih civilnih žrtvah. Organizacije za človekove pravice opozarjajo, da bi lahko takšne operacije brez jasnega pravnega okvirja vodile v kršitve mednarodnega prava.

Donald Trump, predsednik ZDA
Novice Trump ne popušča: To sem odobril iz dveh razlogov

Ameriško obrambno ministrstvo za zdaj ni podalo uradnega komentarja o napadu, prav tako ni razkrilo, ali so bili v operacijo vključeni tudi zavezniki iz regije.

Geopolitični kontekst

Karibi so že dolgo znani kot ena ključnih tranzitnih točk za tihotapljenje kokaina in drugih drog iz Južne Amerike proti Severni Ameriki in Evropi. ZDA so v preteklosti večkrat izvajale vojaške in obveščevalne operacije v regiji, pogosto v sodelovanju z lokalnimi oblastmi.

Donald Trump
Novice Ameriški uradniki: Trump razmišlja o vojaških napadih na Venezuelo

Tokratni napad prihaja v času, ko se Washington sooča z naraščajočim pritiskom domače javnosti zaradi epidemije fentanila in drugih sintetičnih drog, ki so v zadnjih letih zahtevale na desetine tisoč življenj.

Venezuela
Novice ZDA in Venezuela na robu vojne
Karibi droge Donald Trump ZDA
