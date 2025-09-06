Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

St. M., STA

ZDA in Venezuela na robu vojne

Venezuela | Venezelski predsednik Nicolas Maduro je v petek po poročanju dpa izjavil, da je Venezuela v primeru ameriškega napada pripravljena preiti iz politične faze v fazo oboroženega boja. | Foto Guliverimage

Venezelski predsednik Nicolas Maduro je v petek po poročanju dpa izjavil, da je Venezuela v primeru ameriškega napada pripravljena preiti iz politične faze v fazo oboroženega boja.

Foto: Guliverimage

Ameriško ministrstvo za obrambo je v petek odredilo napotitev vojaških letal v Portoriko blizu Venezuele. Venezuelski predsednik Nicolas Maduro je ob stopnjevanju napetosti sporočil, da je Venezuela v primeru ameriškega napada pripravljena na oborožen boj, poročajo tuje tiskovne agencije.

Pentagon je v Portoriko, samoupravno ameriško ozemlje, ki leži severno od Venezuele, napotil deset letal F-35. Pomagala naj bi v boju proti mamilarskim kartelom, je pisanje več ameriških medijev, ki so se sklicevali na uradnika Pentagona in druge vire, povzela nemška tiskovna agencija dpa.

Deset letal se bo pridružilo trem vojaškim ladjam, ki so jih ZDA napotile na območje v avgustu.

Napetosti naraščajo

Napetosti med državama so se v zadnjih dneh po pisanju francoske tiskovne agencije AFP močno zaostrile, potem ko je Pentagon obtožil Venezuelo, da sta venezuelski vojaški letali leteli blizu ameriške vojaške ladje, ki je plula v mednarodnih vodah.

Incident je sledil nekaj dni po tem, ko so ZDA v Karibskem morju napadle domnevni venezuelski čoln za tihotapljenje drog in pri tem ubile 11 ljudi.

Maduro obsoja ameriško vojaško navzočnost

Maduro je v petek po poročanju dpa izjavil, da je Venezuela v primeru ameriškega napada pripravljena preiti iz politične faze v fazo oboroženega boja.

"Trenutno smo v politični fazi. Toda če bi bila Venezuela kakorkoli napadena, bi prešli v fazo oboroženega boja," je opozoril v izjavi, ki jo je predvajala državna televizija VTV.

Nadaljeval je, da mora ameriška vlada opustiti svoj načrt nasilne zamenjave režima v Venezueli in po vsej Latinski Ameriki. Washington je tudi pozval, naj spoštuje "suverenost, pravico do miru in neodvisnost" držav na tem območju.

Venezuelski predsednik je ameriško vojaško navzočnost v Karibih v preteklih dneh obsodil kot največjo grožnjo v zadnjem stoletju. ZDA Maduru medtem vse pogosteje očitajo vlogo v mednarodni trgovini z mamili.

